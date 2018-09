Fussball : Zurück in die Erfolgsspur

In der Fußball-Landesliga Schleswig hoffen der Osterrönfelder TSV und der MTSV Hohenwestedt auf Ende ihrer Niederlagenserie.

von shz.de

14. September 2018, 16:26 Uhr

Die 2:3-Niederlage gegen den Gettorfer SC im Pokal unter der Woche war für die Fußballer des Osterrönfelder TSV bereits die dritte Pflichtspielpleite in Folge. Am Sonnabend will der OTSV in der Landesliga Schleswig im Heimspiel gegen den VfR Horst zurück in die Spur kommen und die nächsten Punkte für den Klassenerhalt sammeln. Das gleiche Ziel hat auch Aufsteiger MTSV Hohenwestedt, der zuletzt gleich vier Punktspielniederlagen am Stück kassierte. Das Team von Trainer Udo Kochanski ist beim BSC Brunsbüttel zu Gast. Derweil wollen der Büdelsdorfer TSV (bei Schleswig 06) und der TuS Jevenstedt (gegen den TSV Friedrichsberg-Busdorf) mit Siegen ihre Positionen im oberen Tabellendrittel festigen.

Osterrönfelder TSV – VfR Horst (Sbd., 15.30 Uhr)

„Wir haben keinen Grund jetzt hektisch zu werden, nur weil wir die letzten Spiele nicht gewonnen haben. Die verfügbaren Spieler hauen sich rein und haben die Spiele immer eng gestaltet. Nun wäre es natürlich schön, wenn uns ein kleiner Befreiungsschlag gelingen könnte“, strebt OTSV-Trainer Olaf Lehmann den zweiten Heimsieg der Saison an. Die Gäste stehen im Gegensatz zum OTSV unter deutlich größerem Druck und brauchen nach nur vier Punkten aus sieben Spielen unbedingt einen Sieg, um nicht frühzeitig schon den Anschluss an das Tabellenmittelfeld zu verlieren. Die aktuelle Tabellenlage ist für Lehmann jedoch kein Grund, den Gegner auf die leichte Schulter zu nehmen. „In dieser Liga kann fast jeder jeden schlagen. Wir wollen zu Hause immer unsere Punkte holen und müssen dafür vor allem in der Defensive wieder stabil stehen“, so der Coach, der auf Mustafa Korkmaz, Felix Peter Struck, Harald Giese und Felix Mosebach verzichten muss. Der Einsatz von Arend Müller ist ebenfalls fraglich.

>Ein Sponsor des OTSV verlost am Sonnabend 100 Freikarten für die Partie beim TSV Friedrichsberg-Busdorf am kommenden Sonnabend.

BSC Brunsbüttel – MTSV Hohenwestedt (Sbd., 16 Uhr)

Lediglich zwei Punkte trennen den gut in die Saison gestarteten Aufsteiger aus Hohenwestedt noch vom Tabellenende – Zeit dieses wieder zu ändern und zu punkten. „Am besten fangen wir gegen Brunsbüttel damit an“, hofft MTSV-Spielertrainer Sebastian Barth auf einen Sieg an der Nordsee. Seinen Optimismus nimmt der Coach aus den vergangenen Spielen – lediglich gegen Husum schien die Mannschaft nicht ebenbürtig gewesen zu sein. „Wenn wir gegen Eckernförde und Satrup nicht nur 45 Minuten, sondern die komplette Spielzeit so weiter gemacht hätten, hätten wir in den beiden Spielen auch schon gepunktet. Daran gilt es nun anzusetzen und die Leistung über die gesamte Dauer zu halten.“ Respekt hat der Coach vor der Disziplin der Gastgeber, die erst neun Gegentreffer kassiert haben, sowie vor deren Kampfkraft. „Wir müssen dagegen halten. In unser jetzigen Situation muss man auch mal einen Sieg erzwingen“, fordert Barth.

Schleswig 06 – Büdelsdorfer TSV (So., 14 Uhr)

Der Büdelsdorfer TSV geht als Favorit in die Partie beim Schlusslicht. Trainer Henning Hardt nimmt diese Rolle auch voller Überzeugung an: „Man muss ja nur auf die Tabelle und die letzten Ergebnisse schauen. Zudem glaube ich nicht, dass sich die Schleswiger im Vergleich zur Vorsaison, als sie nur knapp dem Abstieg entronnen sind, entscheidend verbessert haben.“ Der BTSV will nach dem Sieg gegen den TSV Altenholz (3:0) unbedingt nachlegen, um sich endgültig in der Spitzengruppe festzusetzen. „Auch im Hinblick auf das anstehende Derby gegen den TuS Jevenstedt kann das nur unser Ziel sein“, macht Hardt unmissverständlich klar, was er in Schleswig von seinen Jungs erwartet. Mit der Rückkehr des zuletzt rotgesperrten Mats Henke sowie Marvin Jessen und Jan-Ole Bruhns verfügt der Coach gerade in der Offensive über noch mehr Alternativen. Eventuell gibt es gegen den Tabellenletzten auch einen Torwartwechsel. „Paul Schlotfeldt hat sich das einfach verdient“, überlegt Hardt, seinem etatmäßigen Keeper Christian Wulff eine Pause zu gönnen.

TuS Jevenstedt – Friedrichsberg-Busd. (So., 15 Uhr)

Es gab in dieser Saison schon bessere Augenblicke, um sich mit dem Oberliga-Absteiger zu duellieren. Friedrichsberg-Busdorf hatte Mühe, in der neuen Klasse Fuß zu fassen, verlor die ersten vier Spiele. Ein erstes Ausrufezeichen setzte das Team von Michael Schröder dann mit dem 4:0 gegen den MTSV Hohenwestedt, aufhorchen ließ aber vor allem der 9:0-Erfolg am vergangenen Wochenende bei Schleswig 06. Ein Ergebnis, das auch TuS-Coach Michael Rohwedder beeindruckt hat. „Gegen 06 muss man erst einmal neun Tore schießen.“ Doch auch der Gastgeber kann mit breiter Brust in die Partie gehen, ist man doch wettbewerbsübergreifend seit acht Spielen ungeschlagen. „Das wird ein Spiel auf Augenhöhe“, so Rohwedder. In der vergangenen Saison kreuzten beide Teams die Klingen im Cup „Meister der Meister“. Im Achtelfinale triumphierten die damals zwei Klassen tiefer spielenden Jevenstedter mit 4:2. „Wir hätten damals aber auch verlieren können“, erinnert sich der TuS-Coach der morgen auf Sebastian Hehnke, Thore Neben und Thore Lühder verzichten muss.