Zurück auf „seinem“ alten Schiff

von Helma Piper

28. August 2018, 14:25 Uhr

Der 90-jährige Hans-Henning Peters (Foto) aus Fockbek war bei Nobiskrug als Kupferschmied angestellt. Peters: „Wir haben auf dem Schiff seinerzeit alle Rohre verlegt.“ Beim Kaffeetrinken mit seinem Sohn fiel ihm am Sonntag plötzlich ein altes Foto in die Hände, das ihn 1958 auf der Probefahrt der Bleichen zeigt. Sofort war klar, er musste noch einmal auf „sein“ altes Schiff. Peters erinnert sich noch gut an die Probefahrt: „Wir sind damals mit nur ein paar Mann an Bord durch den Kanal raus auf die Ostsee. Das hat nur einen Tag gedauert, abends waren wir wieder an der Werft.“ Peters war bis 1987 bis zu seiner Rente bei Nobiskrug beschäftigt.