aukrug : Zum 100. Geburtstag: Ausflug mit zwei Pferdestärken

Hella Kempfer ist an ihrem 100. Geburtstag mit einer Pferdekutsche durch Aukrug gefahren worden.

von shz.de

28. Mai 2019, 17:33 Uhr

Mit einer Kutschtour durch Aukrug hat Hella Kempfer ihren 100. Geburtstag gefeiert. An Kirche, Freibad und Spargelhöfen vorbei führte die Rundtour, bei der die beiden Oldenburger „Felix“ und „Sam“ für zwei PS sorgten. Start- und Zielpunkt der Kutschfahrt war der Erlenhof in Innien.

In der Seniorenwohnanlage des Erlenhofs ist Hella Kempfer nämlich seit 2016 zu Hause. Bis dahin – also bis zu ins 97. Lebensjahr hinein – hatte sie noch ganz selbstständig in ihrem Eigenheim in Penzberg, einer oberbayerischen Kleinstadt auf halbem Weg zwischen München und Garmisch-Partenkirchen, gewohnt.

Geboren wurde Hella Gerosa vor 100 Jahren in Kiel. Ihr Vater baute als Ingenieur schwimmende Kräne für Werften und zog mit seiner Familie nach Holland, als sein Töchterchen Hella noch ein Kleinkind war. In Schiedam in der niederländischen Provinz Südholland wuchs Hella Gerosa auf und machte ihr Abitur. In Holland lernte sie auch den gebürtigen Berliner Juristen Gerhard Kempfer kennen, den sie 1942 in dessen Heimatstadt heiratete. Die beruflichen Stationen des Ehemanns führten das Paar über Flensburg und Kiel nach München.

„Meine Mutter war immer total kreativ: Sie hat getöpfert, gemalt und modelliert“, erzählte Tochter Christa Petzold nun beim 100. Geburtstag ihrer Mutter. Eine zweite Leidenschaft von Hella Kempfer war zeitlebens das Reisen in ferne Länder. Sie war unter anderem in China, Nepal, Ägypten, Marokko, Syrien und im Jemen unterwegs. „Das können wir uns gar nicht vorstellen, was sie in diesen 100 Jahren alles erlebt hat: den Zweiten Weltkrieg, Flucht, Mauerbau, Mauerfall und so vieles mehr“, meinte Christa Petzold, „und sie hat das Leben und insbesondere auch die Musik immer geliebt.“

„Viel Glück und viel Segen auf all deinen Wegen“, sangen die Familienmitglieder nun, als sie das Geburtstagskind in der Seniorenwohnanlage des Erlenhofs abholten. „Mutter, wir haben einen kleinen Ausflug vor“, erklärte Christa Petzold. Im Kreise ihrer beiden Töchter, von vier Enkeln und fünf Urenkeln erklomm Hella Kempfer die Kutsche von Klaus-Friedrich Rathjen, der sie dann eine Stunde lang durch Bünzen, Böken und Innien chauffierte. Nach der Kutschtour wurde in Nortorf weitergefeiert: mit einem Geburtstags-Festessen in der Pizzeria Venezia.