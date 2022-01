Rendsburg und Eckernförde : Zukunft der Imland-Klinik: Landrat Schwemer legt Fahrplan für Entscheidungen vor

Wie die Imland-Klinik mit Standorten in Rendsburg und Eckernförde künftig aufgestellt sein wird, liegt in den Händen zahlreicher Gremien. Das letzte Wort hat jedoch der Kreistag. Es könnte schnell gehen.

18. Januar 2022, 19:19 Uhr

Wie die Imland-Klinik mit Standorten in Rendsburg und Eckernförde künftig aufgestellt sein wird, liegt in den Händen zahlreicher Gremien. Das letzte Wort hat jedoch der Kreistag. Es könnte schnell gehen.

Die Empfehlung der Imland-Geschäftsführung liegt seit Sonnabend auf dem Tisch: Die Klinik will ihre beiden Standorte sichern, aber mit einer neuen Struktur. Eckernförde soll einen internistisch-altersmedizinischen und psychiatrischen Schwerpunkt erhalten, die Geburtshilfe wird in Rendsburg konzentriert. Insgesamt sollen zahlreiche Abteilungen größer werden. Doch ob dieser Plan tatsächlich umgesetzt wird, entscheidet am Ende die Politik.

Fahrplan für die nötigen Entscheidungen

Landrat Rolf-Oliver Schwemer hat am Dienstag einen ersten Fahrplan für die nun erforderlichen Entscheidungen skizziert. Zuvor hatte Schwemer bereits seine Fachabteilungen damit beauftragt, den Vorschlag der Imland-Geschäftsführung zu prüfen. Im Fokus steht, ob der Plan für die Rettung des Krankenhauses unter „Zugrundelegung fachlicher Standards“ plausibel und nachvollziehbar ist. Der wichtigste Aspekt: Ist die medizinische Versorgung der Bevölkerung nach Umsetzung des Konzepts gewährleistet?

Ab Ende Januar berät die Politik

Eine Antwort auf diese Frage sowie die Bewertung des Medizinkonzepts will die Verwaltung spätestens bis zum Sonnabend, 29. Januar, erarbeiten. Anschließend wird die Einschätzung aus der Schwemer-Behörde dem Hauptausschuss des Kreises übermittelt. In der Woche ab 31. Januar ist vorgesehen, dass sich der Hauptausschuss und der Aufsichtsrat der Imland gGmbH in getrennten Sitzungen mit dem Vorschlag zur Zukunft des Unternehmens befassen. Nach den Worten Schwemers ist die Entscheidung offen: „Entweder werden die Gremien jeweils Empfehlungen für eine Umsetzung des Vorschlags aussprechen, oder es werden von der Empfehlung der Geschäftsführung abweichende Vorstellungen zur zukünftigen Ausrichtung der Gesellschaft formuliert.“

Im März tagt der Kreistag

Die letzten Schritte obliegen der Gesellschafterversammlung der Imland gGmbH und dem Kreistag. Da die Mitglieder des Kreistages automatisch auch Mitglieder der Gesellschafterversammlung sind, wird es hier gleichlautende Entscheidungen geben. Schwemer betont: „Beide Gremien sind weder an den Vorschlag der Geschäftsführung noch an die Empfehlungen des Hauptausschusses und des Aufsichtsrates gebunden.“ Diese Sitzungen sollen im März stattfinden.

Seit der Pandemie in Schwierigkeiten

Imland befindet sich seit der Pandemie in sehr schwierigem Fahrwasser. Die Gesellschaft ist finanziell angeschlagen und musste allein im vergangenen Jahr durch 15 Millionen Euro aus der Kreiskasse gestützt werden. „Die seit einem Jahr andauernde Diskussion über die Zukunft der Gesellschaft verunsichert Patientinnen und Patienten und zehrt an den Nerven der Beschäftigten“, sagt Schwemer. Insofern sei es erfreulich, dass seit dem vergangenen Wochenende ein konkreter Vorschlag der Geschäftsführung zur zukünftigen medizinischen Ausrichtung der Gesellschaft auf dem Tisch liegt: „An diesem Vorschlag haben ganz viele Imland-Beschäftigte über Wochen und Monate gearbeitet. Dafür gebührt ihnen größter Dank.“