Sitzung der Gemeindevertretung : Zukunft der Gaststätte „Zur Doppeleiche“ in Hohn ungewiss

In drei Jahren geht der derzeitige Eigentümer Uwe Mehrens in Rente. Bürgervertreter wollen den Dorf-Treffpunkt erhalten.

von Matthias Hermann

13. Juli 2020, 17:48 Uhr

Was wird aus der „Doppeleiche“ in Hohn? Die Zukunft der Gastwirtschaft war ein Kernthema in der öffentlichen Sitzung der Gemeindevertretung. In drei Jahren geht der derzeitige Eigentümer Uwe Mehrens in Rente. Und dann? Einig waren sich die Bürgervertreter, dass der Gasthof als Treffpunkt für die mehr als 25 Vereine im Dorf erhalten bleiben muss, die Gemeinde selbst aber wenig für das Gewerbe tun kann.

Wirtschaftliche Situation in der Gastronomie soll beleuchtet werden

Um das Thema möglichst fachmännisch zu betrachten, wurde entschieden, mit der Firma „Cima“ zusammenzuarbeiten, um die wirtschaftliche Situation in der Gastronomie zu beleuchten und Fachkompetenz einzuholen, um aufzuzeigen, was getan werden muss. Nach Gemeindevertreter Paul Gattinger dient dies dazu, eine „Richtung festzulegen, wo es hingehen soll“.

Einigkeit beim Thema Radfahrnetz

Einig waren sich die Vertreter beim Thema Radfahrnetz. So soll der Radfahrweg über den Bahndamm in Stand gehalten werden und der Plattenweg Richtung Friedrichsholm am Hohner See entlang wenigstens mit einer befahrbaren Radfahrspur versehen werden.

Tempo 30 ist Anwohnern an der Ahornstraße zu schnell

Für Diskussionen sorgte die Geschwindigkeitsbegrenzung an der Ahornstraße. Die derzeit erlaubten 30 Kilometer pro Stunde sind vielen Anwohnern immer noch zu viel, denn anscheinend sollen Fahrzeuge der Paketdienste sich nicht an „Tempo 30“ halten. Da hier aber Kinder auf der Straße spielen und es sich außerdem um den Schulweg vieler Minderjähriger handelt, schlug ein Anwohner die Umwidmung des Ahornwegs in eine Spielstraße vor – in der Hoffnung, dass die Fahrzeuge ihr Tempo drosseln. Trotz skeptischer Hinterfragung, ob dies den gewünschten Effekt habe, beschloss die Gemeindevertretung die Vor- und Nachteile einer Spielstraße aufzuzeigen, den Weg zur Umwidmung aufzuzeigen und schließlich eine Befragung der Anwohner durchzuführen.

Erörtert wurde auch das Thema Nahwärme. Um als Gemeinde zukünftige Vorgaben zum Thema Kohlenstoffdioxid einhalten zu können, wird der Anschluss der Schule, des Kindergarten, des Schwimmbads und der Kirche an ein Fernwärmenetz in Erwägung gezogen. Dabei soll möglichst ein ortsnaher Anbieter gefunden werden. Die Leerrohre für das Netz werden im Zuge der momentanen Umbauarbeiten für das neue Wohngebiet in die Straße gelegt. Beschlossen wurde, die Ausschreibung für einen Anbieter vorbereiten zu lassen.