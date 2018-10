Strecke Rendsburg-Kiel : Zug kollidiert bei Felde mit leerem Kinderwagen

Der Kinderwagen stand mitten auf dem Gleis und wurde vollständig zerstört. Personen wurden nicht verletzt.

von Tobias Fligge

17. Oktober 2018, 14:20 Uhr

Felde | Großer Schockmoment in der Nacht für einen Lokführer im Kreis Rendsburg-Eckernförde: Sein Regionalexpress kollidierte am Dienstagabend am Bahn-Haltepunkt Felde/Bramsbek mit einem Kinderwagen, der auf den Gleisen stand. Wie die Bundespolizei am Mittwoch mitteilte, ereignete sich der Zwischenfall gegen 21.50 Uhr auf der Strecke von Rendsburg nach Kiel.

„Trotz sofort eingeleiteter Gefahrenbremsung erfasste der Zug den Kinderwagen und schleifte ihn einige Meter mit“, heißt es von der Bundespolizei. Nachdem der Regionalexpress zum Stillstand kam, habe der Lokführer erleichtert feststellen können, dass sich in dem Wagen kein Kind befand. Auch von den Reisenden habe sich trotz der Gefahrenbremsung niemand verletzt, so die Bundespolizei.

Nachdem der zerstörte Kinderwagen vom Zugpersonal unter dem Zug hervorgeholt worden war, konnte die Fahrt mit 31-minütiger Verspätung fortgesetzt werden. Warum der Kinderwagen zu dieser Zeit an dem menschenleeren Haltepunkt stand, konnte die Bundespolizei auf Nachfragen von shz.de nicht sagen. ermittelt nun wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr gegen die bislang unbekannten Täter. Hinweise nehmen die Ermittler unter 0461/3132202 entgegen.

