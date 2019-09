Rendsburg : Zu wenig Frauen: Kreistag soll weiblicher werden

Von 62 Abgeordneten sind nur 21 weiblich. Kreispräsidentin Juliane Rumpf will das ändern.

Avatar_shz von shz.de

26. September 2019, 12:39 Uhr

Rendsburg | „Mehr Frauen in die Kommunalpolitik“. Dieses Ziel verfolgt das „Frauenforum“, das von der Kreispräsidentin Dr. Juliane Rumpf und der Gleichstellungsbeauftragten des Kreises Rendsburg-Eckernförde, Silvia Kempe-Waedt, ins Leben gerufen worden war. Nach dem ersten Forum im Februar dieses Jahres trafen sich am Mittwoch 30 Frauen zur Fortsetzungsveranstaltung im Nordkolleg in Rendsburg.

„62 Abgeordnete sitzen im Kreistag. Nur 21 davon sind Frauen“, stellte Silvia Kempe-Waedt bei der Begrüßung fest und forderte: „Diesen Missstand müssen wir beenden.“ Beide Geschlechter müssten gleichberechtigt vertreten sein, „denn Frauen bringen Erfahrungen ein, die unverzichtbar sind.“

Zu Beginn des 2. Frauenforums berichteten Kommunalpolitikerinnen über ihre Erfahrungen. Der Tenor der Ausführungen von Sabine Mues (CDU), Bürgermeisterin von Noer und Kreistagsabgeordnete, Rita Koop (SPD), ehemalige Bürgermeisterin von Sehestedt und Kirsten Zülsdorf (Bündnis 90 / Die Grünen), Fraktionsvorsitzende und Kreistagsabgeordnete, lautete: „Einfach machen, für seine Überzeugungen kämpfen, Mut haben.“

An verschiedenen Thementischen wurden danach Ergebnisse des 1. Frauenforums vorgestellt und weiter konkretisiert. Unter anderem wurde das Angebot eines Mentoring-Programms sowie Seminare für politische Neueinsteigerinnen diskutiert. Strittig war dabei, ob dieses Angebot nur parteiintern oder über die Parteigrenzen hinweg sinnvoll sei. Inhaltlich solle es bei dem Mentoring darum gehen, die Abläufe in der Politik transparent dazustellen und das Selbstbewusstsein der potentiellen Kandidatinnen zu stärken. „Netzwerke schaffen und motivieren“, fasste Kempe-Waedt die Ziele zusammen.

Um eine Parität, eine gleichgewichtige Besetzung von Gremien mit Männern und Frauen zu erreichen, sei eine Änderung der Landesgesetzgebung nötig, sagte die Gleichstellungsbeauftragte. Sie denke an ein „Reißverschlusssystem“ bei der Vergabe von Listenplätzen, die Abschaffung von Direktmandaten und das Aufstellen von Wahlkreisduos wie jetzt bei der Suche der SPD-Vorsitzenden.

Das Erstellen eines Leitfadens mit relevanten Informationen wie gesetzlichen Rahmenbedingungen, Aufwandsentschädigung und Arbeit in Ausschüssen will das Frauenforum voran bringen. „Mit dem Landesfrauenrat sowie dem Innen- und Frauenministerium wollen wir diese Informationsbroschüre erstellen“, erklärte die Kreispräsidentin. Zudem sei die Einrichtung von Stammtischen zum Vernetzen der Frauen im Kreis in Arbeit. Mittelfristig sind zwei Frauenforen im Jahr geplant. Organisatorinnen aus Hohn, Nortorf, Noer und dem Amt Hüttener Berge haben sich bereits zu einer Ausrichtung bereit erklärt.

„Wir arbeiten auf die Kommunalwahl 2023 hin“, machte Dr. Juliane Rumpf deutlich. „Bis dahin wollen wir mehr Frauen für ein kommunalpolitisches Engagement gewinnen.“