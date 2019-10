„Zottelhof“ Thaden : Zu Gast bei Lamas und Alpakas

Zu einem „Tag der offenen Tür“ lädt der „Zottelhof“ im Thadener Ortsteil Jarsdorf ein.

25. Oktober 2019, 10:26 Uhr

Zum „Tag der offenen Tür“ lädt der „Zottelhof“ am Sonntag, 27. Oktober (12 bis 17 Uhr), ein. Gastgeberin Monia Bartels hat wieder eine Vielzahl von Ausstellern gewinnen können, die sich unter dem Motto „Zottelhof im Herbst“ präsentieren wollen.

Schmuck, Filzarbeiten und Räucherfisch

Mit dabei sind unter anderem: Silvia Rocker mit „Elfenkeramik“, Inken Jensen-Klose mit Filzarbeiten, Nicole Thiede mit handgefertigtem Schmuck, Hans-Otto Thode mit Holzarbeiten, Manfred und Günther Alesch mit Likören und Kretengrog, Angela Ohrt mit Magnetschmuck und Accessoires, Sabine Dreyer mit textilem Upcycling in Form von Nähsachen aus alten Jeans und Taschen sowie Volker Meinert mit Räucherfisch.

Mirijam Klose will ihr Kinderbuch „Die Reise der kleinen Tortuga“ vorstellen.

Handgestricktes aus Alpakawolle

Am Stand von „Zottelhof“-Chefin Monika Bartels gibt es Handgestricktes aus Alpakawolle (Loops, Schals, Pulswärmer, Mützen, Bett- und Sofa-Socken) sowie Handschuhe, Wolle, Alpakasocken (auch für Babys) und „Alpakadünger“.

Was ihren Tierbestand angeht, hat Monika Bartels zwei Neuzugänge zu vermelden: die beiden Alpakafohlen „Pearl“ (geboren am 6. Juni) und „Chicco“ (geboren am 7. Juli).

Alpaka- und Lama-Wanderungen finden am Sonntag nicht statt. Das Mitbringen von Hunden sei untersagt, erklärt Monika Bartels: „Der Tierbestand ist sehr wertvoll, und meine Alpakastuten sind tragend.“