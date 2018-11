SENIORENSTIFTUNG HOHENWESTEDT : Zinserträge stiften Gutes

24 Förderanträge waren 2018 bei der Seniorenstiftung der Sparkasse in Hohenwestedt eingegangen. Sie alle haben einen Zuschuss erhalten. Mit insgesamt 13 500 Euro wurden unter anderem zahlreiche Ausflüge unterstützt.

von Helma Piper

28. November 2018, 11:29 Uhr

Gemeinden und gemeinnützige Vereine, die in Hohenwestedt und Umgebung Ausflüge und Feiern für die ältere Generation organisieren, können sich auf einen Zuschuss von der Seniorenstiftung der Sparkasse verlassen. Im laufenden Jahr haben Amtsdirektor Stefan Landt und seine Mitstreiter vom Stiftungsvorstand bereits 13 500 Euro für Seniorenveranstaltungen bewilligt.

„Wir als Stiftung können uns nicht darum kümmern, ob im Bereich der Seniorenarbeit etwas passiert, aber wir unterstützen gern Institutionen, die sich auf diesem Gebiet engagieren“, sagt Pastor Torsten Wessel vom Vorstand der „Seniorenstiftung der Sparkasse Hohenwestedt“.

„Im Vergleich zu unseren vergleichsweise bescheidenen Mitteln haben wir mit unseren Zuschüssen auch in diesem Jahr wieder einen sehr großen Personenkreis erreichen können“, bilanziert der Vorstandsvorsitzende Stefan Landt. Geschäftsführer Ralf Patock rechnet vor, dass es genau 1666 Senioren waren, die 2018 im Einzugsgebiet der ehemaligen Sparkasse Hohenwestedt von den Zuwendungen der Stiftung profitiert haben.

24 Förderanträge mit einer Gesamt-Zuschusssumme von 13 504 Euro hat die Seniorenstiftung in diesem Jahr bewilligt. Ausflüge und Feiern für Senioren werden mit acht Euro pro Teilnehmer gesponsert. Die DRK-Ortsvereine Hohenwestedt (zweimal drei Theaterfahrten und ein Ausflug) und Aukrug (Seniorengruppenarbeit und zwei Ausflüge) tauchen in der Liste der erfolgreichen Antragsteller gleich dreimal auf, je zweimal sind die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Hohenwestedt (Tagesfahrten der Frauenhilfe und Weihnachtsfeier) sowie die Gemeinde Nienborstel (Tagesausflug und Weihnachtsfeier) vertreten.

Zuschüsse gab es darüber hinaus für Seniorenfahrten der Gemeinden Hohenwestedt, Tappendorf, Beringstedt, Mörel, Todenbüttel und Peissen sowie für die Senioren-Weihnachtsfeiern in Nindorf, Meezen und Heinkenborstel.

Der Sozialverband Hohenwestedt bekam zwei Tagesfahrten und eine Mehrtagesfahrt gesponsert, der Museumsverein Hohenwestedt einen Ausflug zur Brückenbesichtigung nach Hohenhörn, die Gemeinde Osterstedt ihr Osterfrühstück für die älteren Mitbürger und die Gemeinde Wapelfeld ihr Senioren-Frühlingsfest.

Besonders gern bewilligte Stefan Landt die 1000 Euro, welche die gemeinnützige GmbH „Krankenpflege Aukrug“ für eine neue Terrassenüberdachung ihrer Tagespflege in Innien beantragt hatte, denn: „Jeder Ausflug und jede Weihnachtsfeier ist natürlich schön und wichtig, aber wir freuen uns ebenfalls, wenn wir auch mal nachhaltigere Projekte unterstützen können.“ In der Vergangenheit ermöglichte die Seniorenstiftung unter anderem die Anschaffung von neuen Fahrzeugen für den Sozialverband Hohenwestedt sowie den Bau von Boule-Plätzen in Rade/H. und Aukrug.

Die „Seniorenstiftung der Sparkasse Hohenwestedt“, die ihren Namen auch nach der Fusion der Sparkasse Hohenwestedt mit der Förde Sparkasse (2016) behalten hat, entstand 2007 aus der Stiftung Rentnerwohnheim, deren Immobilienverkaufserlös zum Kapital der neuen Stiftung wurde. Das Stiftungskapital von 500 000 Euro sei absolut tabu – ausgeben dürfe man nur die Zinserträge, betont Landt: „Und in dieser Beziehung haben wir dies Jahr fast eine Punktlandung hingelegt.“ Die Niedrigzinsphase mache auch der Seniorenstiftung zu schaffen. „Aber bis einschließlich 2020 ist gesichert, dass wir jedes Jahr 12 500 bis 13 000 Euro ausschütten können“, sagt der Amtsdirektor.