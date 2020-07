Hamdorf : Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus gesucht

In der Nähe des Tatorts wurde ein verdächtiger weißer Transporter beobachtet.

06. Juli 2020, 09:48 Uhr

Hamdorf | In Hamdorf kam es zwischen Freitag, 19.45 Uhr und Sonnabend, 9.55 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Kleine Lohe. Das Einfamilienhaus wird derzeit renoviert, daher stand es zum Tatzeitpunkt leer.

Der oder die Täter gelangten vermutlich über das Dach ins Haus. Aus dem Haus wurden Gegenstände im mittleren vierstelligen Bereich gestohlen.

Verdächtiges Fahrzeug in Nähe des Tatorts

Die Polizei in Fockbek sucht jetzt nach Zeugen, die etwas verdächtiges im Tatzeitraum beobachten konnten. Unter anderem wurde in Tatortnähe ein weißer Transporter beobachtet, der verdächtig erschien. Weiter wurde von einem Spaziergänger ein junger Mann am Sonnabendmorgen gegen 6.30 Uhr in Tatortnähe beobachtet. Der Mann war zirka 20 Jahre alt, 180-185 cm groß, bekleidet mit schwarzer Hose und schwarzer Sweatshirt-Jacke.

Die Polizei fragt, ob es noch weitere Zeugen gibt, die im Tatzeitraum verdächtiges beobachten konnten? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Fockbek unter der Rufnummer 04331 / 3322660 oder den Notruf 110 entgegen.

