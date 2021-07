Guten Morgen, Rendsburg! : Zeitverschwendung: Ein Mann wartete genervt in einer Schlange, die es gar nicht gab

Fünf Minuten lang wartete ein Rendsburger vor dem Eingang einer Bäckerei – bis man ihn darauf aufmerksam machte, dass er die ganze Zeit über in einer Phantom-Schlange stand.

Rendsburg | In der Corona-Zeit hat man sich an Abstand gewöhnt – auch in der Warteschlange. Als ein Rendsburger neulich in seiner Mittagspause beim Bäcker Brötchen holen wollte und rund zwei Meter vor dem Eingang zwei Frauen im Gespräch stehen sah, ging er daher wie selbstverständlich davon aus, dass diese auch auf der Jagd nach frischen Backwaren waren. Das daue...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.