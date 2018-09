Warder : Zeitreise in das Mittelalter

Der Tierpark Arche Warder verwandelt sich in einen Mittelaltermarkt. Dort werden Schwerter geschmiedet und Körbe geflochten. Und zwischen Bernsteinhändlern, Met-Brauern und Rittern tummeln sich natürlich die Tiere.

von Kai Eckhardt

25. September 2018, 15:49 Uhr

Den Besuchern des Tierparks Arche Warder steht eine Zeitreise bevor. Am Sonnabend/Sonntag, 29./30. September, findet dort mit der Veranstaltung „Mittelalter Live“ erneut das größte Event des Zentrums für seltene Haustierrassen statt.

An beiden Tagen werden über 100 Darsteller fünf Koppeln in einen bunten Mittelalter-Markt verwandeln. Handwerker wie Schmiede und Met-Brauer oder Händler mit Bernstein und Holzschnitzereien sind dabei genauso anzutreffen, wie Wikinger und Ritter, die ihre Waffen zweimal täglich im Schaukampf kreuzen oder am Sonnabend ein Bogenturnier durchführen. Zusätzlich werden aber auch zahlreiche Aktivitäten angeboten bei denen man unter anderem Perlenketten und Lederbeutel herstellen kann. Höhepunkt für die jüngeren Besucher ist ein mittelalterliches Puppentheater, das am Sonnabend (13 und 16 Uhr) sowie am Sonntag (13 Uhr) eine Aufführung anbietet. Öffnungszeiten sind jeweils von 10 Uhr bis 18 Uhr.