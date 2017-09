Garten trifft Küche : Zeitmangel? Da fand Tim Mälzer deftige Worte

vergrößern 1 von 1 Foto: Frank 1 von 1

erstellt am 18.Sep.2017 | 11:33 Uhr

„Garten trifft Küche“ – ein Motto, das auf dem Land immer noch selbstverständlicher als in der Stadt sein dürfte. Eingeladen hatte im konkreten Fall der Gartenbaubetrieb Bech in Owschlag und ein buntes Programm für Groß und Klein auf dem Gelände in der Feldstraße organisiert.

Man konnte dort Wissenswertes erfahren und wurde bestens unterhalten. Auch wenn der Zeitplan aufgrund schwieriger Verkehrsverhältnisse bei der Anreise von Fernsehkoch Tim Mälzer, Apfelkenner Meinolf Hammerschmidt sowie RSH-Moderator und Radiopreisträger Carsten Kock um eine Stunde verschoben und komprimiert werden musste: Der festlich-gelösten Stimmung schadete das nicht.

Die Unterhaltung überwog mit der etwa zweistündigen VIP-Gesprächsrunde in der großen Halle. Humorvoll moderiert von Micha Knierim, warfen sich Tim Mälzer und der Extrem-Botaniker und Pflanzenkenner Jürgen Feder die Bälle zu: So spritzig, witzig, voller Lebenserfahrungen, geist- und lehrreich, dass weder Carsten Kock noch Micha Knierim eine Chance hatten, ihr Gesprächskonzept durchzuziehen. Tim Mälzers Offenheit und direkte, klare Worte, auch einzugestehen, wovon er Ahnung hat und wovon nicht („Ich kann keinen Baum von einem Laternenmast unterscheiden“) brachten ihm viele Sympathien ein. Nachdenklich stimmte seine Erkenntnis, dass gute Bratkartoffeln wegen der vielen Handarbeit in der Herstellung das teuerste Gericht für einen Restaurantbesitzer seien.

Meinolf Hammerschmidt aus Sörup, Obstexperte, Apfel- und Birnensortenkenner vom Obstmuseum aus Sörup, informierte über alte Obstsorten. Auch Bärbel Thomsen von den Landfrauen Hüttener Berge trug noch etwas zum Wandel des Alltags auf dem Land bei. Wichtig ist für sie, die Kinder sooft wie möglich in das Leben der Erwachsenen zu integrieren. So stimme der Satz „Essen wie bei Muttern“ heute fast nicht mehr. Dem stimmte auch Tim Mälzer mit deutlichen Worten zu: „Ich werde die Ausrede, habe keine Zeit zum Kochen, nicht mehr akzeptieren. Ich kaufe mir einen Hund, wenn ich was mit Dosenfutter machen will. Aber ich schaffe mir kein Kind an!“ Deutliche Worte des Fernsehkochs, für den, wie auch für Britta Thomsen, das Kochen auch eine Art Wertschätzung für die Familie darstellt.

Als Kumpel zum Anfassen präsentierte sich Mälzer am Lagerfeuer der Turmfalken-Pfadfinder aus Kropp. Überhaupt war Mälzer überall und erwies sich als Publikumsmagnet: Mit drei Wagen war seine Speisewerft vertreten und versorgte die Besucher mit gezupftem Spanferkel, „Tim’s Currywurst vom Edelschwein“ mit Pommes frites und verschiedenen Saucen. Mit dem Dithmarscher Kartoffel-Zwiebelstampf war sogar ein vegetarisches Angebot dabei. Bei seiner Signierstunde bildeten sich lange Schlangen, bei der sich Mälzer als freundlich-interessierter Dauerredner entpuppte. Die so direkte Begegnung mit dem Fernsehkoch machte viele glücklich.