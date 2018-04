Zeit für die Arbeit am Kinderbuch

Dieter Backhaus verabschiedet sich nach 28 Jahren

19. April 2018, 16:06 Uhr

Seit 28 Jahren ist Dieter Backhaus Bürgermeister in Jevenstedt. Zur kommenden Kommunalwahl kandidiert er nicht wieder. „Das ist der richtige Zeitpunkt zum Aufhören“, meint der 71-Jährige.

Vor 44 Jahren kam der damalige Jugendwart des Sportvereins als wählbarer Bürger in den Jugend-, Sport- und Kulturausschuss in die Kommunalpolitik, vier Jahre später wurde er in die Gemeindevertretung gewählt. 1990 wurde Backhaus Bürgermeister.

„Die ersten zwölf Jahre waren geprägt von politischem Lagerdenken. Es war eine unerfreuliche Zeit“, blickt er zurück. Parteipolitik dürfe seiner Meinung nach in einer Gemeinde von der Größe Jevenstedts keine Rolle spielen, betont Backhaus. Eine der wichtigen Entscheidungen zu Beginn seiner Amtszeit sei der Beitritt zum Abwasserzweckverband gewesen. „Es war schwierig, die Gemeindevertretung zu überzeugen. Aber wir hätten 7,5 Millionen D-Mark in unsere zu kleine Kläranlage investieren müssen“, macht er die Situation deutlich.

„Heiß umstritten“ sei auch die Haltung der Gemeinde zum Erhalt von „Möhls Gasthof“ gewesen. „Wir haben 30 Vereine im Dorf, die brauchen einen Saalbetrieb.“ Backhaus regte damals ein Treffen von Landrat und Innenminister in Jevenstedt an. Das Ergebnis: Die Gemeinde investiert einen sechsstelligen Betrag in die Sanierung des Gasthofs, Kreis und Land fördern den Kauf durch die gleiche Summe. „Das war der erste Gasthof in Schleswig-Holstein, der mit öffentlichen Mitteln gefördert wurde“, freut sich Backhaus noch heute über den Erhalt des Gasthofs.

Wichtig sei auch, dass die Gemeinde ihr Freibad weiter betreibt und es vor drei Jahren für 600 000 Euro modernisiert hat. „Das Bad steigert die Lebensqualität im Dorf.“

Wohngebiete hat die Gemeinde nur dann neu ausgewiesen, wenn auch Geld für die nötige Infrastruktur da war. „Wenn junge Familien zu uns ziehen, brauchen wir mehr Kindergarten- und Schulplätze“, macht Backhaus die Abhängigkeiten deutlich.

Sein Leben werde sich ohne das Bürgermeisteramt nicht maßgeblich ändern, meint Backhaus. Er will auch weiterhin alle vier Wochen in das Altenheim gehen und mit den Bewohnern Volkslieder singen und plattdeutsche Geschichten erzählen. Er freut sich allerdings darauf, dann noch mehr Zeit für seine Enkelkinder zu haben. „Die drei Kleinen sind das größte Geschenk für meine Frau und mich.“

Und ein Vorhaben schlummert noch in dem Schulleiter im Ruhestand: „Ich will ein Kinderbuch schreiben.“