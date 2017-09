Rendsburg : Zechpreller-Pärchen versuchte Abzocke auch in Autowerkstatt

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

von Jan-Hendrik Frank

erstellt am 15.Sep.2017 | 12:53 Uhr

Ein betrügerisches Pärchen hat nicht nur zwei Hoteliers in Rendsburg abgezockt. Auch ein Kfz-Mechaniker lernte ihre mangelnde Zahlungsbereitschaft kennen. Wie berichtet, ließ das Paar den „Hotel-Hansen“-Chef Andreas Rieck im August auf einer Rechnung von 1470 Euro sitzen. 2015 übernachtete es im „Schumann’s Hotel Garni“ ohne zu zahlen. Der damalige Betreiber Jochen Wande büßte Einnahmen von 1800 Euro ein.

Zwei Jahre zuvor jagte Hans-Walter Messer vom „Auto Service Messer“ in Rendsburg an der Friedrichstädter Straße den ungefähr 1,90 Meter großen Mann und seine ungefähr 1,65 Meter große Frau vom Hof. Zweimal hatte er ihren Mercedes E-Klasse repariert. Zweimal musste er seinem Geld hinterherlaufen. Im Jahr 2010 wechselte er für etwa 600 Euro einen vorderen Scheinwerfer aus. Nachdem sie das Auto abgeholt hatten, schickte Messer eine Rechnung, die aber nicht bezahlt wurde. Er suchte daraufhin die damalige Wohnung des Paares in Fockbek auf, traf aber niemanden an. Sein Geld erhielt er erst mit Hilfe eines Inkassounternehmens.

Auf den Kosten dafür blieb er sitzen. 2013 tauschte er für etwa 450 Euro Keilriemen, Ölfiltergehäuse und Glühlampen aus. „Erst wollten sie das Auto ohne Kohle abholen. Weil ich es aber nicht rausgegeben habe, haben die das gleich bezahlt.“ Die dritte Reparatur übernahm Messer nicht mehr. Das Paar fuhr im selben Jahr wegen eines Problems mit der Windschutzscheibe vor. Messer lehnte ab. „Das muss ich nicht mehr haben, dass ich meinem Geld hinterherlaufe.“