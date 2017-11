Kassensturz : Zahltag beim Sparclub

vergrößern 1 von 4 1 von 4





Da ging schon einiges an Geld über den Tisch. 935 000 Euro haben die Mitglieder des Sparclubs Neuwerk in diesem Jahr angespart. Gestern war „Zahltag“ im Hotel „Hansen“ in der Bismarckstraße. Ein Großteil des Geldes wurde von den Sparern abgeholt – in bar. Hunderte von Briefumschlägen mit großen und kleinen Geldscheinen lagen für die Auszahlung bereit.

Das Geld war unter „Polizeischutz“ von der Sparkasse Mittelholstein am Röhlingsplatz zum Auszahlungsort gebracht worden. „Die Polizei unterstützt uns immer – es geht ja um eine Menge Geld“, sagte Egon Pardon (81), seit 47 Jahren 1. Vorsitzender des größten Sparclubs Schleswig-Holsteins.

Schon um neun Uhr am Morgen war der Andrang groß. Die grüne Sparkarte vorzeigen, einen Beleg unterschreiben, sich das Ersparte auszahlen lassen – schon war der Nächste an der Reihe. Etwa 1300 Sparer waren nach Angeben von Pardon zur großen Auszahlung gekommen. Unter ihnen war auch Diana Höpfner aus Rendsburg, die das angesparte Geld für den Kauf von Weihnachtsgeschenken für ihre Kinder, Nichten und Neffen verwenden will. Rita Seel will mit ihrem Ersparten dafür sorgen, dass die Augen ihrer Enkel an Weihnachten strahlen. „Ich habe es früher mit einem Sparschwein versucht. Aber das habe ich immer geplündert, wenn ich Geld brauchte und nicht zur Sparkasse gehen wollte. Mit dem Sparclub gehe ich auf Nummer Sicher“, erklärte die Westerrönfelderin.

Die meisten der fast 1500 Sparclub-Mitglieder ließen sich ihr Geld an dem Termin vor Weihnachten auszahlen und kauften davon Geschenke, erklärte Pardon. Man könne sich das Ersparte aber jederzeit aushändigen lassen, wenn es zum Beispiel für ein großes Fest, eine Anschaffung oder eine Urlaub benötigt werde, machte der Vorsitzende deutlich. In diesem Sommer seien fast 40 000 Euro ausgezahlt worden. Mindestens ebenso wichtig wie das angesparte Geld sei der soziale Aspekt des Vereins, betonte Egon Pardon. Acht Helfer, genannt Sparfrauen und Sparmänner, gehen wöchentlich, 14-tägig oder einmal im Monat von Haustür zu Haustür. Bei diesen Begegnungen werde nicht nur der Sparbetrag kassiert, sondern auch viel miteinander gesprochen. Es gebe zahlreiche Mitglieder, für die der regelmäßige Besuch von Sparfrauen und -männern ganz wichtig sei, betonte Pardon. Das zeigte sich auch am Zahltag, denn viele der Sparer überreichten ihren Kassierern ein kleines Präsent, bevor sie ihr „Weihnachtsgeld“ in Empfang nahmen.