Kreis Rendsburg-Eckernförde : Zahl der Straftaten sinkt weiter

Minus von 3,1 Prozent. Mehr Jugendkriminalität.

von alj

02. Mai 2018, 10:26 Uhr

Rendsburg | Die Kriminalität im Kreis Rendsburg-Eckernförde geht zurück. 2017 wurden 13 283 Straftaten registriert. Im Vergleich zu 2016 bedeutet das einen Rückgang um 422 Taten beziehungsweise 3,1 Prozent. Das teilte die Polizeidirektion Neumünster in ihrer „Kriminalstatistik“ für das vergangene Jahr mit.

Besonders stark rückläufig ist die Zahl der Wohnungseinbrüche. Diese lag 2016 noch bei 689, im vergangenen Jahr sank sie um 24 Prozent auf 521. Unterteilt man die Straftaten in Kategorien, macht Diebstahl mit über 40 Prozent aller Taten den größten Anteil aus. Doch auch in diesem Bereich sind die Zahlen rückläufig: 5796 Diebstählen in 2016 stehen 5410 Fälle im vergangenen Jahr gegenüber.

Auch die Zahl der Sexualstraftaten nahm ab. Nachdem es 2016 einen deutlichen Anstieg der Fälle gab, sank die Zahl im vergangenen Jahr um 13 Prozent auf 165. Gleichzeitig konnte die Aufklärungsquote in diesem Bereich verbessert werden: Sie steigerte sich von 70 auf 86 Prozent. Auch die Anzahl der Raubdelikte ging zurück.

Polizeisprecher Rainer Wetzel meint, dass präventive Aktionen der Polizei einen entscheidenden Anteil an dem Rückgang der Straftaten haben: „Wir nehmen für uns in Anspruch, dass unsere Maßnahmen zur Vorbeugung auf jeden Fall greifen.“ Er ist überzeugt, dass viele Bürger besser gegen Kriminelle gewappnet sind, weil sie durch Informationsaktionen der Polizei wissen, wie sie etwa auf den Enkeltrick reagieren sollen oder ihre Wohnung vor Einbrechern schützen können.

Nimmt man alle erfassten Straftaten, liegt die Quote aufgeklärter Fälle bei 52,6 Prozent – das entspricht exakt dem Wert des Vorjahres. Besonders schwer tun sich die Ermittler mit Wohnungseinbrüchen. Gerade einmal einer von zehn Tätern wird hier überführt. Dies ist nach Stephan Marks, Leiter der Kriminalpolizeistelle Rendsburg, unter anderem damit zu erklären, dass in diesem Bereich viele professionelle Täter unterwegs sind, die aufpassen, keine Spuren zu hinterlassen.

Neben dem insgesamt positiven Trend zeigt der Bericht aber auch zwei Problemfelder auf: So nimmt die Zahl der Rauschgiftdelikte weiter zu. Seit 2015 ist eine jährliche Steigerung zu konstatieren. 2017 stieg die Zahl der Fälle von 510 auf 538. Der Polizeibericht weist aber gleichzeitig darauf hin, dass die Ermittler durch die „erhöhte Kontrolltätigkeit“ in diesem Bereich eine Aufklärungsquote von über 90 Prozent vorweisen können.

Stephan Marks betont zudem, dass es eher für die Arbeit der Polizei spreche, wenn die Fallzahlen in diesem Bereich steigen: Im Gegensatz etwa zu Einbrüchen würden Rauschgiftvergehen in der Regel nicht angezeigt. Dementsprechend muss die Polizei viel Arbeit leisten, um überhaupt auf die Fälle aufmerksam zu werden.

Ein weiteres Thema ist die Jugendkriminalität: Der Anteil der Tatverdächtigen, die jünger als 18 Jahre sind, ist auf 15 Prozent gestiegen und liegt zwei Prozent über dem Landesschnitt. Hier dominieren laut Polizeibericht „jugendtypische Delikte wie Ladendiebstahl und einfache Körperverletzungen“.