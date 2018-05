Wonnemonat für den Arbeitsmarkt

Agentur für Arbeit meldet zahlreiche offene Stellen / Unternehmen suchen noch Auszubildende

von shz.de

30. Mai 2018, 11:09 Uhr

In Sommerlaune zeigte sich gestern Michaela Bagger, die Leiterin der Agentur für Arbeit, die unter anderem für den Kreis Rendsburg-Eckernförde zuständig ist. Die Zahl der Arbeitslosen in der Region ist im Mai nochmals gesunken (siehe Infokasten).

„Die Rückgänge sind über alle Zielgruppen zu verzeichnen“, sagte Michaela Bagger und sprach von einer „sehr soliden Situation“. Es gibt nicht nur weniger Arbeitslose, die Beschäftigung brummt. Besonders Unternehmen aus dem Dienstleistungsbereich, dem Handel, dem Gesundheits- und Sozialwesen sowie der öffentlichen Verwaltung waren im Mai auf der Suche nach Personal, machte die Agenturchefin gestern deutlich. Die Arbeitgeber meldeten mehr offene Stellen. Bagger: „Es fällt den Betrieben zunehmend schwerer, ihren Fachkräftebedarf zu decken.“ Vor allem kleinere und mittlere Betriebe müssten sich strecken, erklärte Bagger. Auch der Ausbildungsmarkt kommt jetzt in seine heiße Phase. „Bewerber, die noch nichts gefunden haben, müssen sich jetzt rühren“, mahnte Michaela Bagger und nannte ein konkretes Angebot: Am Donnerstag, 14. Juni, gibt es in der Zeit von 9 bis 15 Uhr einen „Bewerbertag“ in der Neumünsteraner Jugendberufsagentur an der Brachenfelder Straße.

Bislang wurden im Agenturbezirk Mittelholstein (Stadt Neumünster und Kreis Rendsburg-Eckernförde) 2186 Ausbildungsstellen gemeldet. Das ist gegenüber dem Vorjahreszeitraum ein Plus von gut 11 Prozent. Bagger: „Das zeigt, die Arbeitgeber suchen und wollen ausbilden.“ Dem stehen weniger gemeldete Bewerber, vor allen solche mit mittlerem Bildungsabschluss, gegenüber. Eine Erklärung ist für Michaela Bagger, dass viele gute Realschüler weiter zur Schule gehen.“

Die Agentur für Arbeit will mit einem neuen Format für die duale Ausbildung werben. Es heißt „Job aktiv – Ausbildung für Dich“ und löst die zuletzt 2016 an einem Tag veranstaltete Ausbildungsmesse „Betriebe hautnah“ ab. Die neue Messe „Job aktiv“ findet an zwei Tagen – am 24. und 25. August– in der Holstenhalle statt und hat mit Youtube-Star Freshtorge ein Zugpferd zu bieten. Am Messe-Sonnabend will die Agentur die Eltern ansprechen.