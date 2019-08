Ehrenamtliches Engagement : Wohnpaten: Begleiter im Alltag mit Demenz

Die Koordinationsstelle für innovative Wohn- und Pflegeformen im Alter (KIWA) bietet Schulungen zum Wohnpaten an.

von shz.de

15. August 2019, 09:28 Uhr

Die Koordinationsstelle für innovative Wohn- und Pflegeformen im Alter (KIWA) sucht ehrenamtliche Wohnpaten für Menschen mit Demenz in ambulant betreuten Wohngemeinschaften. Dort leben etwa zwölf Bewohner, die mit Hilfe von professionellen Pflegekräften und Angehörigen, ihren Alltag gestalten.

Nicht jeder Bewohner hat aber Angehörige, die sich kümmern können. In diesem Fall können Wohnpaten unterstützen. Diese besuchen den Menschen mit Demenz, begleiten Unternehmungen, spielen Spiele, lesen vor oder hören einfach nur zu – sie schenken Zeit.

Die KIWA in Rendsburg am Mittwoch, 11. September, um 16 Uhr am Nordkolleg eine Informationsveranstaltung an. Die nächste Schulungsreihe beginnt Freitag, 4. Oktober.

Wohnpaten können auch im Kreis Rendsburg-Eckernförde tätig werden. Als Vorbereitung auf das Ehrenamt erhalten die Wohnpaten eine 30-stündige kostenlose Schulung, aufgeteilt in acht Schulungseinheiten. Die Schulung verpflichtet laut KIWA nicht zur Übernahme einer Wohnpatenschaft.

Die Wohnpaten werden kontinuierlich von einer Koordinatorin begleitet. Weitere Informationen erhalten Interessierte bei den Koordinatorinnen Liesel Mörsch unter Tel. 0176/44425689 und Irene Fuhrmann, Tel. 0431/9885463.