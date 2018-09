Wochenmarkt passt sich den Feiertagen an

von Helma Piper

26. September 2018, 14:45 Uhr

Gleich zwei Feiertage liegen im Oktober auf einem Mittwoch. Was bei den Experten für Brückentage Freude aufkommen lässt, hat für den Nortorfer Wochenmarkt (Foto) Konsequenzen. Öffnen die Marktbeschicker doch normalerweise neben dem Sonnabend auch auf dem Mittwoch ihre Stände. Aufgrund der Feiertage ergibt sich daher folgende Änderung: Während der Mittwochs-Markttag in der Woche zum Tag der Deutschen Einheit 3. Oktober, ganz ausfällt, findet er in der Woche vom Reformationstag, 31. Oktober, bereits einen Tag vorher am Dienstag, 30. Oktober, in einer leicht abgespeckten Version statt.