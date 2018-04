Hollerstraße in Büdelsdorf : Wo Kunst auf Kindergarten trifft

Büdelsdorfs Künstlerhaus wurde eingeweiht. Als erste Künstlerin zieht die Studentin Annette Herber ein.

von Horst Becker

29. April 2018, 08:00 Uhr

Büdelsdorf | Am Freitag hat die Stadt Büdelsdorf ihr neues „Künstlerhaus“ in der Hollerstraße offiziell eingeweiht. Es solle ein „Ort der offenen Begegnung“ sein und jungen Menschen einen Zugang zur Kunst ermöglichen, betonte Bürgermeister Rainer Hinrichs in einer Feierstunde zur Eröffnung.

Bereits 2007 begann die Planung. 2011 erwarb die Stadt das Haus in der Hollerstraße 16, das auf eine bewegte Vergangenheit zurückblickt. Um 1900 als Wohn- und Geschäftshaus gebaut, war es später Rathaus und Polizeistation, Standesamt und Sparkasse, danach Nachtclub und Bordell. 2016 wurden Fördermittel in Höhe von 285.000 Euro aus der Städtebauförderung und ein Jahr später 260.000 Euro von der Entwicklungsagentur Region Rendsburg zugesagt. Insgesamt hat die Sanierung etwa 720.000 Euro gekostet. Ein Nutzungskonzept wird mit „Kunst in der Carlshütte“, der Ausrichterin der Kunstausstellung „NordArt“, und dem Eisenkunstgussmuseum erarbeitet.

Als erste Künstlerin zieht Annette Herber in das Haus ein. Die 48-Jährige, die an der Muthesiusschule in Kiel Freie Kunst und Keramik im 8. Semester studiert, wird im 1. Obergeschoss wohnen und arbeiten. Die etwa 100 Quadratmeter große Künstlerwohnung im Dachgeschoss ist noch frei. Interessenten können sich im Rathaus melden. „Die Kaltmiete beträgt fünf Euro pro Quadratmeter. Wir erwarten, dass Künstler, die dort wohnen, ihr Atelier für Besuche von Kindergärten und Schulen öffnen“, erklärte Silke Schnoor von der Stadtverwaltung, die das Projekt betreut.