Büdelsdorf : Wirtschaft bejubelt ihren Minister

von Dirk Jennert

erstellt am 19.Sep.2017 | 11:23 Uhr

Solche Ansprachen sind selten auf politischen Bühnen. Wie ein Fußballtrainer, der seine nach Erfolg lechzende Mannschaft auf das nächste Spiel einschwört, hat Wirtschaftsminister Bernd Buchholz den 250 Gästen des Unternehmensverbandes Mittelholstein gestern Abend seine Strategie für eine erfolgreiche weitere Entwicklung Schleswig-Holsteins erläutert. Ohne sich auf ein Manuskript oder ein Rednerpult zu stützen, sprach er 50 Minuten über Verkehrsinfrastruktur, Breitbandversorgung, Ökonomie und Ökologie – und erhielt viel Applaus. Seine zentrale Botschaft zur Arbeit der neuen Landesregierung: „Wir wollen die Koalition der Möglichmacher sein.“

Was er darunter versteht, erläuterte er anhand der A20, deren westlicher Arm mit einer Elbquerung westlich von Hamburg noch immer auf die Realisierung wartet. Als er vor 20 Jahren Landtagsabgeordneter war, sei dieses Thema bereits auf der Agenda gewesen, „und heute reden wir immer noch darüber.“ Buchholz machte deutlich, dass er sich in die Materie detailliert einarbeiten will. Amüsiert reagierte das Publikum, als er sich selbstironisch als „Experte für Fledermaus-Überflughilfen“ bezeichnete, der zudem belebte und unbelebte Adlerhorste unterscheiden könne. Diese Kenntnisse habe er dadurch erworben, dass er sich jede Woche mit dem Projekt beschäftige, sich alle Fortschritte erläutern lasse, aber auch die Probleme. Buchholz: „Wenn irgendwo etwas nicht vorankommt, will ich im Detail wissen, woran es liegt. Wir machen da richtige Projektarbeit.“ Als Beispiel für eine positive Entwicklung nannte der Wirtschaftsminister die Entscheidung für den Neubau der Rader Hochbrücke mit sechs statt vier Spuren – und bedachte seinen Amtsvorgänger Reinhard Meyer mit Lorbeeren. Dieser habe auf der Grundlage aktueller Verkehrszahlen die Initiative für sechs Spuren ergriffen. Dass es dennoch lange Zeit so aussah, als würde dieses Ziel scheitern, führte Buchholz auf die zuständigen Beamten im Bundeswirtschaftsministerium zurück, die „mit spitzem Bleistift“ die Verkehrsbelastung der Rader Hochbrücke ermittelten. Sie stellten die These auf, dass die derzeitige Brücke eine vorübergehend höhere Belastung aushalten müsse, weil eine Röhre des Kanaltunnels seit Jahren gesperrt sei und sich die Autos andere Wege suchten – diese Extra-Belastung müsse man herausrechnen. Aus seiner Verwunderung darüber machte Buchholz keinen Hehl. Und er stellte seinen Part am Gelingen des Projektes „Sechsspurigkeit“ heraus: Demnach hat er mit Verkehrsstaatssekretär Enak Ferlemann über diese Berechnungen gesprochen, viel Verständnis erfahren und schließlich ein Umdenken erreicht.

Schlaglichtartig beleuchtete Buchholz manche Dinge, die den Unternehmern auf den Nägeln brennen. Er kritisierte das Planungsrecht, „das wir gründlich überdenken sollten, sonst wird es schwierig mit den Großprojekten.“ Er sah den Norden auf dem Weg zu einer flächendeckenden Breitbandversorgung bis zum Jahr 2025, und er kündigte an, dass die neue Landesregierung durch Bürokratieabbau den Norden zum mittelstandsfreundlichsten Bundesland machen wolle. Ausgerechnet bei diesem Punkt blieb das gut gelaunte Publikum still. „Ich dachte, Sie würden jetzt applaudieren“, sagte Buchholz. Ein Trainer muss eben manchmal auch den Einsatz vorgeben.