Aufruf : „Wir brauchen Signal des Aufbruchs“

Unternehmer Scheil: Amt Fockbek blockiert Start eines landesweit einzigartigen Zusammenschlusses von Wirtschaft und Politik.

Bernhard Scheil drängt: „Die Region braucht ein Signal des Aufbruchs, um gemeinsam im Wettbewerb gegen die umliegenden Städte langfristig zu bestehen und sich weiterzuentwickeln.“ Es sei nötig, Anreize für den Zuzug von Fachkräften sowie Betrieben zu schaffen, und sich um ansässige Firmen zu kümmern. Das Potenzial sei da. „Wir haben einen starken Mittelstand.“ Es fehlt das Zugpferd.

Als Vorsitzender des Vereins „Initiative Region Rendsburg“ setzt sich Scheil für die Gründung einer „Region Rendsburg GmbH“ ein – eine Gesellschaft, in der Politik und Wirtschaft an einem Strang ziehen. Solch eine Kooperation wäre in Schleswig-Holstein einzigartig. Die Betriebe könnten ihr Know-how zur Darstellung der Region einbringen – in ihrem hohen Arbeitstempo.

Seit drei Jahren bereiten der Verein und die „Entwicklungsagentur für den Lebens- und Wirtschaftsraum Rendsburg“, ein Zusammenschluss von 13 Kommunen, die GmbH-Gründung vor. Der Gesellschaftervertrag liegt vor. Die obersten politischen Gremien von neun Kommunen der Entwicklungsagentur stimmten zu – nur die vier Gemeinden des Amts Fockbek nicht. Holger Diehr, Leitender Verwaltungsbeamter des Amts, sagte auf Anfrage: „Eine Wirtschaftsinitiative in Rendsburg zu haben, ist eine gute Sache, aber die Frage, in welcher Form eine Gemeinde Mitglied wird, ist noch in der Beratung. Der Prozess läuft.“

Die neun anderen Gemeinden stimmten einer Form zu: Der Verein und die Entwicklungsagentur sollen jeweils 50 Prozent der Gesellschaftsanteile übernehmen. Die Wirtschaft bezahlt einen Geschäftsführer. Die Agentur könnte einen zweiten stellen. Da ihre Mitglieder Beschlüsse einstimmig fassen müssen, brauchen sie die Zustimmung der Gemeinden aus dem Amt Fockbek. Scheil will die Gesellschaft zudem nicht ohne sie gründen. „Wenn jede Gemeinde einzeln Gesellschafter wird, hat man ein Hickhack der Mehrheiten. Dann kriegt man den Spirit nicht hin.“ Er hofft, dass nach der Wahl die neuen Gemeindevertreter auf den Zug aufspringen.

Vertreter der Wirtschaft pflichten ihm bei. Jens van de Walle, Chef der Büdelsdorfer Tiefbaufirma Werner Vollert, sagt: „Ich unterstütze alles, was für unsere Region hilfreich ist und befürworte ausdrücklich die Initiative von Herrn Scheil.“ Stefan Blau, Investor am Obereiderhafen: „Welche positiven Ergebnisse aus einer offenen und vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen Politik und Wirtschaft entstehen können, ist an der Entwicklung des Obereiderhafens zu sehen.“