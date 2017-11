Gastronomie : Winterbar löst Strandbar ab

vergrößern 1 von 2 Foto: becker 1 von 2

von Helma Piper

erstellt am 17.Nov.2017 | 15:19 Uhr

Die Gastronomieszene in der Stadt bekommt Zuwachs: Heute eröffnen Alv und Elke Gundlach in der Nordmarkhalle in Rendsburg ihre „Winterbar“. Im Erdgeschoss der Halle hat das Paar einen ehemaligen Abstellraum zur gemütlichen Kneipe umgebaut. „Hier können bis zu 80 Leute hinein. Zusätzlich können noch 200 bis 300 Gäste vor der Halle Platz finden“, erklärte Alv Gundlach. Falls der Andrang noch größer ist, steht noch der Gastraum im „Bullentempel“ zur Verfügung. Das Paar hat die komplette Gastronomie in der Nordmarkhalle gepachtet.

Den Platz vor dem großen Holztor an der Stirnseite der Nordmarkhalle haben die Gastronomen mit Holzschnitzeln bedeckt. Unter großen Schirmen sind Stehtische und Strandkörbe aufgestellt. Überall leuchten Kerzen. Tannenbäume begrenzen den Außenbereich der „Winterbar“. Einen Ort, um sich ungezwungen zu treffen, zu reden und Musik zu hören wollen die Gundlachs schaffen.

Jeden Freitag und Sonnabend ist ab 19 Uhr geöffnet. Ab 20 Uhr „spielt dann die Musik“. Im Wechsel sollen Live-Bands und Diskjockeys für Stimmung sorgen. „Heute und morgen wird DJ Wolli P. am Plattenteller stehen. Der legt nicht nur auf, sondern greift auch selbst zur Gitarre und singt dazu“, kündigte Alv Gundlach an. Das Musikprogramm wird auf der Facebook-Seite „Strandbar Rendsburg“ angekündigt.

Das Wochenende steht unter dem Thema „Anpunschen“. Peters Punsch, das Kultgetränk von Peter Dünne, steht schon bereit. Winterapfel und heißer Kakao werden ebenso angeboten wie Cocktails oder Aperol Sprizz. An Speisen wird es anfangs nur Frikadellen geben. „Aber das Angebot wird sicherlich erweitert“, erklärte Elke Gundlach. Sie erwartet viele Gäste, die auch schon in die „Strandbar“ am Obereiderhafen gekommen sind. Diese wurde in den Sommermonaten betrieben.

Alv Gundlach ist sehr zufrieden mit der ersten Saison. „Das neue Angebot wurde gut angenommen. Das Konzept hat sich bewährt. Im nächsten Jahr geht es weiter damit.“ Die Strandbar habe sich an den Wochenenden zu einem regelrechten Ausflugsziel für Fahrradfahrer entwickelt, freute sich seine Frau.

Jetzt konzentrieren sich die Gastronomen aber erst einmal auf die neue „Winterbar“. Ihr Wunsch: Die Gäste sollen sich in lockerer Atmosphäre treffen, das Ganze soll einen „Straßenfestcharakter“ haben.