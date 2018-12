Winnetous liebster Komponist

Vor 50 Jahren kam der letzte Karl-May-Film mit Pierre Brice in die Kinos / Die Melodien schrieb Martin Böttcher

13. Dezember 2018, 19:55 Uhr

Martin Böttchers Schatzkiste der Erinnerungen ist klein und unauffällig. Ein schlichter Karton mit gelbem Deckel. Doch bei einem Blick hinein dürfte jedem Karl-May-Fan ganz warm ums Herz werden. „Schauen Sie, das ist nie veröffentlicht worden“, sagt der bedeutendste deutsche Film- und Fernsehkomponist und hält ein Schwarz-Weiß-Foto empor. Es zeigt ihn gemeinsam mit Pierre Brice. Beide lachen herzlich, aber genau das wirkt so ungewöhnlich. Brice trägt sein Filmkostüm. In seiner berühmtesten Rolle, als Häuptling der Apachen, hat er normalerweise die Contenance zu wahren. Emotionen sind fein zu dosieren – so geben es die Drehbücher vor. Nur hinter den Kulissen, als dieses Foto entsteht, darf man sich mal freuen, selbst als Winnetou.

Vor 50 Jahren hatte der letzte Kinofilm mit Pierre Brice als Apachenhäuptling seine Premiere. „Winnetou und Shatterhand im Tal der Toten“ war die zehnte Produktion mit dem französischen Schauspieler in der Hauptrolle. Die Musik zu allen Filmen stammt aus der Feder von Martin Böttcher (91), der mit seinen Melodien Klassiker schuf. Seit drei Jahren lebt Deutschlands erfolgreichster Film- und Fernsehkomponist in Schleswig-Holstein.

Die Winnetou-Filme sind Böttchers größter beruflicher Erfolg – das Sahnehäubchen auf eine schon damals ungewöhnliche Karriere. Mit Melodien für Hans Albers („13 kleine Esel und der Sonnenhof“) und die beim Publikum sehr beliebte Edgar-Wallace-Reihe („Der Fälscher von London“) hatte er sich einen Namen gemacht. Doch keiner ahnte, dass im August 1962 im damaligen Jugoslawien ein Blockbuster Gestalt annahm, der das Kinopublikum elektrisieren würde: Karl Mays „Der Schatz im Silbersee“, hergestellt von der Berliner Rialto-Film. Produzent Horst Wendlandt fehlte in der Schlussphase der Dreharbeiten die passende Musik. Er rief Böttcher an, mit dem er bei den Wallace-Filmen zusammengearbeitet hatte: „Du, wir machen etwas ganz Neues: Karl May.“ Böttcher erwiderte, noch nie ein Buch von May gelesen zu haben. Wendlandts Reaktion: „Macht nichts.“

Kurze Zeit später, als die Aufnahmen im Rohschnitt vorlagen, bekam Martin Böttcher sie zu sehen. Die erste Szene zeigte Winnetou und Old Shatterhand, die eine Schlucht durchreiten. Grandiose Landschaft, harmonierende Hauptdarsteller. „Ich war platt“, erinnert sich Böttcher, „für mich war das so überzeugend, dass ich sofort einen Einfall hatte.“ Es war der Moment, in dem die Old-Shatterhand-Melodie auf dem Notenblatt Gestalt annahm. Böttcher spielte sie Wendlandt am Flügel vor. „Nach acht Takten rief der Produzent: Das ist es!“



Satte Streicher für den typischen Karl-May-Sound





Für die endgültige Filmfassung versammelte Böttcher die besten Musiker um sich und schuf den unverwechselbaren Karl-May-Sound: Die Streicher geben die Melodie vor, die Bläser antworten, ein Mundharmonika-Solo rundet das Klangerlebnis ab. Mit einer Stoppuhr stimmte Böttcher die Takte auf die Filmsequenzen ab. Der majestätische Klang verstärkte die Wirkung der Landschaftsaufnahmen und prägte sich im Gedächtnis von Millionen Zuschauern ein. Auch der Franzose Pierre Brice war beeindruckt. In einem Vorwort zu Böttchers Biographie schrieb Brice im Jahr 2003: „Ich empfinde immer wieder einen wohligen Schauer und bekomme Gänsehaut, wenn ich die herrlichen Melodien höre, welche du für die Filme komponiert hast, die wir zusammen gemacht haben.“ Mit Pierre Brice verband Böttcher eine über 40-jährige Freundschaft. Dass der Lieblingsindianer der Deutschen den meisten Ruhm erntete, hat Böttcher nie gestört. „Ich bin uneitel“, sagt der Grandseigneur der Filmmusik. „Ich freue mich über den Erfolg der anderen.“ Wobei auch Böttcher selbst Anerkennung bekam, die größte vom Publikum selbst: Der „Schatz im Silbersee“-Soundtrack hielt sich 24 Wochen in den Charts.

1968 endete die Karl-May-Reihe. Ein „bisschen wehmütig“ sei er damals gewesen, erzählt Böttcher. Doch nach kurzer Zeit entdeckte er für sich einen neuen Arbeitsschwerpunkt. Weil das Fernsehen dem Kino zunehmend das Publikum streitig machte, konzentrierte er sich auf Werbung und TV-Kompositionen, schrieb für „Stahlnetz“, „Derrick“ und das „Sonderdezernat K1“. Eine seiner bekanntesten Melodien aus den vergangenen Jahren ist die Titelmusik für das ZDF-„Forsthaus Falkenau“. Probleme, den richtigen Sound zu finden, hatte er nie. „Woran das liegt, weiß ich nicht: Aber mir ist immer etwas eingefallen.“

Seine Kontakte in die Branche sind weniger geworden. Viele Weggefährten sind gestorben. Vor wenigen Monaten erhielt Böttcher eine Einladung des Filmproduzenten Artur Brauner zu dessen 100. Geburtstag. „Aber da ging es mir nicht gut, ich musste absagen“. Vor einer Woche war er mit seiner Frau Anneliese in der Philharmonie in München. Gezeigt wurde „Der Schatz im Silbersee“. Die Symphoniker unter der Leitung von Ludwig Wicki spielten Martin Böttchers Musik live. Der 91-Jährige genoss den Abend. „Und wir haben Hella wiedergetroffen“ – die Witwe von Pierre Brice.

50 Jahre hat Martin Böttcher im schweizerischen Lugano gelebt. Vor drei Jahren zog er mit seiner Frau in die Region Rendsburg zur Tochter. Wo genau er lebt, möchte er nicht in der Zeitung lesen. Kein Aufhebens, bitte. Der „Große Vater der Melodien“ – mit diesem Ehrentitel zeichneten ihn die Segeberger Karl-May-Festspiele aus – mag es bescheiden. Für ihn ist wichtig, dass die Menschen seine Musik lieben. So wie sein Freund Pierre Brice, der einer seiner größten Fans war. Er schrieb einst an Böttcher: „Deiner wundervollen Musik kommt ein wohlverdienter und enormer Anteil am Erfolg der Karl-May-Filme zu.“