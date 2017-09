Unterschriften-Sammlung : Windkraft-Gegner kurz vor dem Ziel

vergrößern 1 von 1 Foto: M. Kühl 1 von 1

Die Volksinitiativen Abstand und Mitbestimmung sind auf der Zielgeraden. Fast alle der 20 000 benötigten Unterschriften sind laut der Organisatoren gesammelt. Etwa 1000 Unterschriften kommen aus der Region Nortorf. Nach Bekanntwerden der aktuellen Landesplanung, hatte es massiven Protest aus der Kleinstadt gegeben.

„Es ist toll, wie das Thema in der Region Nortorf aufgenommen wurde“, sagte Susanne Kirchhof, Vorsitzende des Vereins „Für Mensch und Natur – Gegenwind Schleswig-Holstein“. Der Verein hatte die Initiativen ins Leben gerufen. Es zeige, wie sensibel die Windkraft sei. Erst vor Kurzem habe sich auch in Nortorf der Protest formiert, sagte Kirchhof. Das landesweite Netzwerk der Windkraftgegner wachse stetig.

In Nortorf liegen die Unterschriftenlisten für die Volksinitiative Abstand, die die zehnfache Höhe einer Windkraftanlage als Mindestabstand zur Wohnbebauung fordert, bei den Unternehmen Tietje in der Fabrikstraße und Tiegs im Jungfernstieg aus. Man sei nicht grundsätzlich gegen die Windkraft, sagte der Nortorfer Unternehmer Timm Tietje, allerdings fordere man Abstand mit Anstand. Die Windräder sollten das Leben der Menschen nicht beeinträchtigen. Von der Resonanz waren selbst die Unternehmer überrascht worden, zum Teil seien Personen nur zum Unterschreiben der Liste vorbeigekommen.

Bis zum 30. Juni konnten Stellungnahmen zur aktuellen Regionalplanung abgegeben werden. In ihr ist festgelegt, wo Eignungsflächen für Windkraftanlagen verzeichnet sind. Gerade in der Region Nortorf hatte es Verstimmungen geben. So stieg der Anteil der Flächen, die für Windkraft im Amt Nortorfer Land vorgesehen waren, laut eines Gutachtens, das das Amt in Auftrag gegeben hatte, von 196 Hektar (Regionalplan 2012) auf rund 760 Hektar Fläche – fast eine Vervierfachung. Entsprechend hoch war die Empörung in den Gemeinden. So musste die Stadt Nortorf sogar befürchten, dass die Windanlagen die Stadt umringen könnten. Wachstum von Wohnbebauung sowie Wirtschaft wären massiv eingeschränkt gewesen. Entsprechend bündelten die betroffenen Amtsgemeinden ihre Stellungnahmen und übermittelten diese.

Rund 6000 Stellungnahmen zu den Regionalplänen seien eingegangen, bestätigte das zuständige Innenministerium. Etwa 100 davon sind aus dem Kreis Rendsburg-Eckernförde. Diese Stellungnahmen würden zurzeit bearbeitet, so ein Sprecher des Ministeriums. Wann diese Bewertung abgeschlossen ist, sei allerdings noch nicht klar. Ein besonderer Umstand dabei ist, dass die aktuelle Regierung aus CDU, FDP und den Grünen die Regionalpläne überarbeiten will und ein Mindestabstand der fünffachen Anlagenhöhe als Grundlage dienen soll. Die Volksinitiative fordert deutlich mehr.

So sollen mindestens die zehnfache Höhe der Windkraft-Anlagen als Abstand gelten. So sei beispielsweise die Formel, mit der die Mindestabstände berechnet werden, zu ungenau und veraltet, sagte Susanne Kirchhof, sie diene zum Berechnen der Emissionen von punktförmigen, technischen Schallquellen mit einer maximalen Höhe von 30 Metern. Bei Windrädern spiele die Dämmung durch den Erdboden eine völlig andere Rolle als bei bodennahen Anlagen. Somit verbreite sich Schall bei höheren Anlagen stärker. Anwohner würden in einem größeren Maße von Schallemissionen beeinträchtigt. Auch hier müsse in neuen Planungen nachgebessert werden.

Auch wenn das Ziel von 20 000 Unterschriften erreicht sei, werde weiter gesammelt, sagte Susanne Kirchhof. Sie wolle sichergehen, dass die Zielmarke überschritten sei.