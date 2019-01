Willkommen in der „Kinderstube“

Neubau nach vierjähriger Planung eingeweiht / 2500 Stunden Eigenleistung

von Helma Piper

24. Januar 2019, 13:03 Uhr

Die neu erbaute „Kinderstube“ in Friedrichsholm ist offiziell eingeweiht worden. In einer Feierstunde, zu der viele Gäste aus dem 400-Einwohner-Dorf kamen, übergab Bürgermeister Jörg Rathje den Schlüssel an die Kindergartenleiterin Heidi Plohmann und ihre Mitarbeiterin Anke Mumm.

„Nach vier Jahren Planung ist die Kinderstube jetzt fertig“, freute sich Rathje. Er betonte, dass vor allem die Finanzierung des 360 000 Euro teuren Neubaus eine Herausforderung gewesen sei. „Wir haben einen Förderantrag gestellt und sind dann immer am Ball geblieben, sind immer wieder zum Kreis gefahren.“ Mit Erfolg, denn Ende August 2018 kam der Förderbescheid über 255 000 Euro.

Allerdings konnte keine Firma für die Außenarbeiten gefunden werden. Dafür sprangen Gemeindevertreter und Einwohner ein. Ab dem 7. September wurde freitags und sonnabends daran gearbeitet, eine Spielfläche für die Kinder anzulegen. Insgesamt wurden etwa 2500 Stunden Eigenleistung erbracht. Stellvertretend für die fleißigen Helfer hob Rathje Dieter Albrecht hervor. „Ali war immer da!“, betonte der Bürgermeister.

Zur Einweihung spendete der Heimatbund Friedrichsholm/ Friedrichsgraben zahlreiche Spielsachen für die Sandkiste.

„Man muss Glück haben, wenn man baut“, stellte Amtsvorsteher Dirk Reese mit Blick auf die Höhe der Fördermittel fest. Er dankte den Friedrichsholmern für ihren Mut, den Neubau eines Kindergartens anzugehen. „Die Bürgermeister des Amtes Hohner Harde sind stolz auf euch“, sagte Reese.

Die „Kinderstube“ Friedrichsholm hat 20 Plätze. Alle sind belegt. Die alte Schule, in der sich der Kindergarten befand, war im März vergangenen Jahres abgerissen worden. In der Zwischenzeit wurden die Kinder im Feuerwehrgerätehaus betreut.