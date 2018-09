Lütjenwestedt : Willkommen im „Dorf des Grauens“

Der Theaterverein verwandelt die Gemeinde Lütjenwestedt bereits zum vierten Mal in ein „Dorf des Grauens“. Schauplatz des neuen Stücks ist das „Hotel de Grav“: Die Gäste erwartet eine Show mit viel Horror.

von shz.de

17. September 2018, 14:02 Uhr

Ein vor Jahrzehnten verschwundener Hotelbesitzer, paranormale Erscheinungen, ein militärisches Sperrgebiet und mysteriöse Todesfälle: Das sind die Zutaten, die der Theaterverein Lütjenwestedt in seinem neuen Stück „Hotel de Grav“ verarbeitet hat. Im Grusellabyrinth in einem verlassenen Bauernhof an der Landesstraße 127 finden vom 5. Oktober bis 3. November 55 interaktive Horrorshows statt. Auch ein Kindertag ist geplant.

Die ansonsten unauffällige Gemeinde Lütjenwestedt verwandelt sich dann wieder in das „Dorf des Grauens“. Zum vierten Mal haben sich Bürgermeister Björn Baasch und seine Mitstreiter vom Theaterverein Lütjenwestedt eine Horrorgeschichte ausgedacht. Das nicht mehr genutzte landwirtschaftliche Gebäude an der Straße zwischen Lütjenwestedt und Haale, das der Theaterverein im vergangenen Jahr in eine Waldklinik umfunktionierte, präsentiert sich dieses Mal als Hotel. „Im März haben wir mit den Umbauarbeiten begonnen: Wir haben das Grusellabyrinth und alles übrige Inventar weggenommen, bei null angefangen und alle Räumlichkeiten komplett neu gestaltet“, berichtet Bürgermeister Baasch.

Das Autorenteam des Theatervereins hat sich eine Vorgeschichte des „Hotel de Grav“ ausgedacht, die vor einem halben Jahrhundert beginnt – mit diversen mysteriösen Todesfällen und dem Verschwinden des Hotelbesitzers. Ein männlicher Concierge hält seitdem den Hotelbetrieb aufrecht. „Weil hier nun kürzlich ein hochrangiger Offizier unter ebenfalls mysteriösen Umständen zu Tode gekommen ist, hat das Militär das Hotelgelände zur Sperrzone erklärt“, sagt Julia Delfs vom Autorenteam. Was die Aufgabe der Grusellabyrinth-Gäste ist, wird auf der „Dorf des Grauens“-Homepage wir folgt erläutert: „Für Forschungszwecke sucht das Bundesamt für Verteidigung Fachpersonal im Bereich des Paranormalen und der Geisterjäger-Wissenschaften. Sollten Sie in diesem Bereich Erfahrungen und entsprechende Referenzen haben, bitten wir Sie, zu einem unserer Besuchertage in unserem Forschungszentrum Gravenstein 3 in 25585 Lütjenwestedt zu erscheinen.“

Interaktive Horrorshow heißt: Die Besucher, die vom Concierge jeweils in zehnköpfigen Gruppen in Empfang genommen und durchs Hotel geführt werden, müssen verschiedene Aufgaben erledigen. „Die Gäste sollen aufklären, was hier los ist“, sagt Julia Delfs. Bürgermeister Baasch verspricht „mehr Rätsel, mehr Schreckmomente und mehr Erschrecker“, und verrät nicht allzu viel, wenn er ankündigt: „Vielleicht gibt es ein Happy-End – vielleicht aber auch nicht.“

Die Vorstellungen im „Hotel de Grav“ finden vom 5. Oktober bis 3. November statt. Wie bislang in jedem Jahr, wurde die Zahl der Aufführungen auch diesmal wieder gesteigert: von 44 (2017) auf 55. Karten kosten elf Euro und sind ausschließlich im Internet auf dorfdesgrauens.de erhältlich. Auch für den Kindertag unter dem Motto „Gruselgewusel“ am 28. Oktober (Eintritt: zwei Euro) kann man auf der Homepage Tickets bestellen.