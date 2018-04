Wildobst für den Knick und Beerensträucher für den Garten

von shz.de

08. April 2018, 13:59 Uhr

„Ich möchte diese Pflanze, weil an ihr Früchte wachsen, die ich gerne mag”, erklärte der sechsjährige Janne und zeigte auf eine Wildbirne. Seine dreijährige Schwester Svea unterstützte die Idee und wollte auch einen Birnbaum für den heimischen Garten. Viele Pflanzen fanden auf der Pflanzenbörse des Hegerings 7 Hütten-West einen neuen Besitzer.

Doch das Wildobst könne man nicht essen, das sei gut für die Knickbepflanzung und die Tiere würden sich darüber freuen, erklärte Hegeringleiter Bernd Vollertsen. Neben Wildobst standen auch „richtige“ Obstbäume zum Verkauf sowie zahlreiche weitere Pflanzen.



„Wir verkaufen hier 3500 Knick- und Heckenpflanzen und rund 100 Obstbäume“, erläuterte Vollertsen. Die Auswahl war riesig: Pfaffenhütchen, Schneeball oder Wildrose, Johannisbeeren, Himbeeren oder Stachelbeeren, Eberesche, Blutbuche, Thuja oder Stieleiche warteten auf Käufer. Der Hegeringleiter zeigte sich mit der Beteiligung zufrieden. Viele Jäger aus anderen Hegeringen seien gekommen und hätten die Gelegenheit zum Fachsimpeln und Klönschnack genutzt, aber auch zahlreiche Gartenbesitzer und teilweise sogar Gemeindemitarbeiter hätten sich mit Pflanzen eingedeckt. „Morgens um halb neun war hier am meisten los, obwohl es eigentlich erst um neun Uhr losging.“

Die Pflanzenbörse fand zum dreizehnten Mal in Folge auf dem Gelände des „Holzhofes“ der Landesforsten in Brekendorf statt. Insgesamt sei es die 25. Börse gewesen, wusste der Hegeringleiter und erklärte: „Die Pflanzenbörse steht unter dem Motto ’Jäger sorgen für mehr grün’. Von dem Gewinn, den wir hier erwirtschaften, finanzieren wir Veranstaltungen wie den Lernort Natur und vergrößern die Biotope in unseren Revieren.“

>Restpflanzen können in den nächsten Tagen noch erworben werden. Informationen erteilt Bernd Vollertsen per Telefon 0173 / 393 54 85 oder per E-Mail (b.vollertsen@t-online.de).