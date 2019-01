Rendsburg : Wikingerbrüder schlagen die Drachen

Profisport trifft auf Spaßtruppe: 19 Teams traten beim Drachenboot-Indoor-Cup gegeneinander an.

von shz.de

27. Januar 2019, 20:12 Uhr

Laut, nass, verschwitzt und 45 Sekunden, in denen es um Sieg oder Niederlage geht: Das ist der Drachenboot-Indoor-Cup im Schwimmzentrum Rendsburg. 19 Mannschaften traten am Sonnabend beim 8. Drachenboot-Rennen im Schwimmbecken gegeneinander an. Um 18.20 Uhr startete das letzte der 45-sekündigen Duelle, im beleuchteten Becken der abgedunkelten Schwimmhalle. Seit 12 Uhr mittags paddelten die Teams mit Namen wie „Eidertigers“ oder „Feuerzwerge Schönkirchen“ am Sonnabend um die ersten Plätze.

Im Finale siegten die „Wiking Brothers“ gegen die „Kleinen BW-Drachen“ in der Sport-Klasse. Antreten durften aber neben den professionellen Wassersportlern auch Betriebssport-, Damen- oder Spaßtruppen, die für eine ausgelassene Stimmung im gut-besuchten Schwimmzentrum sorgten.

Im Sinne der Chancengleichheit wurden vier verschiedene Klassen eingeführt, innerhalb derer die Teams gegeneinander antraten: Sport, Betriebssport, Fun und Damen. Die Rennen für sich entscheiden konnten in den vier Finalrunden schlussendlich die „Wiking Brothers“, die „Eider Tigers“, die „Feuerdrachen Stafstedt“ und die „Helios Schleidrachen“.

Für die meisten Teilnehmer ist die Platzierung hier allerdings eher eine Nebensache gewesen. Birgit Schatz erreichte mit ihrer Rendsburger Damenmannschaft „Kanal Nixen“ den dritten und damit letzten Platz im Wettkampf der drei Damentruppen. Trotzdem hatte auch sie sichtlich großen Spaß. „Seit zwölf Jahren trainieren wir in fast unveränderter Besetzung auf der Eider, sobald es das Wetter zulässt“, erklärte sie. Auch der ehrenamtliche Trainer der Rendsburger „Kanal Nixen“ und Drachenbootsport-Enthusiast Nick Schmitt schwärmt vom jährlichen In-Door-Cup: „Das ist eine tolle Veranstaltung, weil sie Sport und Spaß vereint. Außerdem gibt es nur ganz wenige, die einen so großen technischen Aufwand betreiben.“ Der Aufwand besteht darin, die Rennen in dem Schwimmhallenbecken zu simulieren, die sonst auf der Eider oder dem Nord-Ostsee-Kanal stattfinden. Ein Seilzugsystem und eine Umlenktechnik machen es möglich: Paddelt eine Mannschaft mit höherem Tempo voran, zieht sie das gegnerische Drachenboot mittels des Seils nach hinten, in die entgegengesetzte Richtung. Wer nach 45 Sekunden die Nase vorn hat, gewinnt. Die Boote bewegen sich dabei nur wenige Meter innerhalb des Beckens, obwohl die Paddler sich in den kurzen Rennen sichtlich verausgaben. Die Technik hat Andreas Sick entwickelt, der auch die Rennleitung am Samstag übernahm. Florian Berndt und sein Vater Wolfgang Berndt organisierten den Drachenboot-Cup am vergangenen Samstag zum achten Mal in Zusammenarbeit mit dem Rendsburger Ruderverein.

Auch Veranstalter Florian Berndt war zufrieden, obwohl sich weniger Mannschaften angemeldet hatten als in den vergangenen Jahren. In denen sei es laut Berndt „eigentlich schon zu voll in der Halle“ gewesen. Sein Fazit am Sonnabend: „Die Stimmung ist toll, keiner ist gekentert und wir hatten sogar Zeit für ein spontanes Kinderrennen.“