Wiedersehen der Leichtathleten von 1958

von alj

20. September 2018, 19:04 Uhr

1958 gewannen sie in Mainz die deutsche Jugendmannschaftsmeisterschaft. Jetzt wollen sie das denkwürdige Ereignis wieder aufleben lassen: Am Wochenende trifft sich die Leichtathletik-Meistermannschaft des Rendsburger TSV wieder. Initiiert wurde das Treffen vom einstigen Mannschaftskapitän Prof. Klaus Willimczik. Vor eineinhalb Jahren begann er mit der Organisation. Er machte die Kontaktdaten nahezu aller Ehemaligen ausfindig und koordinierte anschließend die Suche nach einem Termin. Die Kommunikation lief dabei zum Teil über Umwege. Einige Mitglieder der Meistermannschaft haben keine E-Mail-Konten, sagt Willimczik. In den Fällen lief die Korrespondenz „über die Mailadressen der Kinder“.

Willimcziks Aufwand hat sich gelohnt: 14 Mitglieder der 22-köpfigen Meistermannschaft sind dabei. Fünf Teamkameraden sind bereits verstorben. Nach 1959 und 1983 ist es das dritte Treffen der Rendsburger Leichtathletik-Legenden. Und anders als bei Nummer eins und zwei wird dieses Mal das prominenteste Mannschaftsmitglied dabei sein: Eric Braeden. Vor 60 Jahren wohnte er als Hans-Jörg Gudegast in Bredenbek, verdiente sein Geld mit Feldarbeit und fuhr mit dem Fahrrad zum Training nach Rendsburg.

Bei den Titelkämpfen 1958 in Mainz trug er im Diskus-, Speerwurf und Kugelstoßen zum Sieg bei. Willimczik ist sich sicher, dass alle in Erinnerungen schwelgen wollen: „Je älter man wird, desto mehr denkt man an die Jugendzeit“, sagt er. Heute um 11 Uhr wird die Mannschaft im Alten Rathaus empfangen. 1959 hatten sich die Sportler im Goldenen Buch der Stadt verewigt. Den Eintrag wollen sie sich jetzt noch einmal anschauen. Zudem steht ein Besuch des Grabs des Meistertrainers Erich Rackow an.