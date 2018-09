Wiedereinstieg in den Beruf

von Helma Piper

05. September 2018, 15:39 Uhr

Die Beratungsstelle „Frau & Beruf“ bietet mit der Gleichstellungsbeauftragten Brigitte Oeltzen in der Amtsverwaltung Nortorf Land (Zimmer U10) in der Niedernstraße 6 in Nortorf eine berufliche Information an. Frauen können sich am Freitag, 7. September, in der Zeit von 9 bis 12 Uhr unter anderem zum Wiedereinstieg ins Berufsleben informieren. Das Angebot der Diakonie Altholstein wendet sich an Frauen, die seit längerem aus dem Beruf ausgestiegen sind, weil sie sich um Kinder oder pflegebedürftige Angehörige gekümmert haben. Auch die Themen Arbeitslosigkeit und Minijob sind möglich. Die Beratung ist kostenlos, um Anmeldung wird gebeten unter Tel. 04321 / 2505407 oder per Mail an fub@diakonie-altholstein.de.