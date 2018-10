von lz

09. Oktober 2018, 18:23 Uhr

Einen rebellischen Abend versprechen die Raum-Stadt-Spieler am Freitag ab 19.30 Uhr mit der Wiederaufnahme von „Wenn wir nicht Nein sagen“ im Landestheater. Das Thema: Frei und rebellisch sein wie ein Kind. Auch als Erwachsener den Mut aufzubringen, mit Regeln und Konventionen zu brechen – dafür plädiert das Projekt der Theatergruppe. In Episoden und Texten erkunden sie, was Unabhängigkeit im Denken und Handeln ist. Eine zweite Vorstellung von „Wenn wir nicht Nein sagen“ findet Sonntag, 14. Oktober, um 19 Uhr statt. Karten und Infos an der Theaterkasse, Tel. 04331 / 2 34 47 oder kasse.rendsburg@sh-landestheater.de.