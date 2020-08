Hanerau-Hademarschen : Wieder Konzerte im „Jazzladen“ nach der Corona-Pause

„Emelie & Friends“ machen am 15. August den Auftakt zu einer dreiteiligen Reihe.

HANERAU-HADEMARSCHEN | Mit einer dreiteiligen Konzertreihe meldet sich der „Jazzladen“ aus der Corona-Pause zurück. Geplant sind Gastspiele von „Emelie & Friends“ (15. August“), „Moritz Kruit & Band“ (12. September) sowie „Katerfrühstück“ (19. September). Veranstaltet werden die Konzerte vom in Gründung befindlichen „Verein für Kultur und Bildung in Hanerau-Hademarschen und Umgebung“.

Gründungsversammlung im März

Von 1979 bis 2017 war der „Jazzladen im Kloster“ eine echte Institution für Jazzfans aus ganz Schleswig-Holstein. Vor einem halben Jahr machten sich engagierte Eltern daran, den zuletzt ungenutzten Räumlichkeiten neues Leben einzuhauchen. Der „Jazzladen“ soll zu einer Kultur- und Bildungsstätte für alle Generationen werden. Ende Februar fanden bereits eine Informationsveranstaltung für die Bevölkerung, eine Vernissage und ein Kindermitmachtheater im „Jazzladen“ statt. Mitte März folgte die Gründungsversammlung des neuen „Vereins für Kultur und Bildung in Hanerau-Hademarschen und Umgebung“. „Doch dann kam der Lockdown“, stellt Schriftführerin Christin Boll fest. Alle geplanten Veranstaltungen mussten aufgrund der Coronavirus-Pandemie abgesagt werden.

Detailliertes Hygienekonzept

„Wir waren ja vernetzt und haben uns weiter Gedanken gemacht, wie es weitergehen soll“, berichtet Boll. „Das war eine lange Durststrecke“, ergänzt der designierte 1. Vorsitzende André Holling-Wollmann: „Aber jetzt können wir endlich wieder durchstarten.“ Der Vorstand des Vereins hat ein detailliertes Hygienekonzept für den „Jazzladen“ ausgearbeitet. „Das haben wir mit der Amtsverwaltung des Amtes Mittelholstein besprochen, und der Kreis ist ebenfalls informiert“, betont die 2. Vorsitzende Manuela Wolgast. Das Konzept der Veranstalter sieht unter anderem feste Tischreservierungen, maximal 42 Besucher, Desinfektion am Eingang, Maskentragen bis zum Sitzplatz, Verzicht auf Alkoholausschank sowie halbstündige Reinigungspausen nach zweieinhalb Konzertstunden vor.

Künstler lassen einen Hut rumgehen

Die ersten Künstler, die der „Jazzladen“ nach fünfmonatiger Zwangspause präsentiert, werden ein echtes Mammutprogramm absolvieren. Am 15. August gibt es Popmusik und Oldies von „Emelie & Friends“ mit Gastmusiker Egon Müller, am 12. September Blues, Jazz und Soulpop von „Moritz Kruit & Band“, am 19. September Akustik-Rock von der Band „Katerfrühstück“. Alle Künstler haben sich jeweils drei Konzertblöcke vorgenommen: von 14.30 bis 17 Uhr, von 17.30 bis 20 Uhr, und von 20.30 Uhr bis Mitternacht. Dazwischen sind Reinigungspausen. Der Eintritt kostet bei jedem Konzertblock fünf Euro. Damit wollen die Veranstalter ihre Kosten decken. „Die Künstler lassen einen Hut rumgehen und sind über jede Spende dankbar“, erklärt André Holling-Wollmann.

„Nebst unterhaltsamer Live-Musik in gemütlicher Atmosphäre wird es zukünftig zu unterschiedlichen Zeiten ein leckeres Angebot an zubereiteten Speisen auf Vorbestellung geben“, kündigt der 1. Vorsitzende an. Der Verzehr von Speisen sei indes „kein Muss“. Im Angebot sind im „Omas Kuchengedeck“ (Kuchen und Kaffee satt), „Futtern wie bei Muttern“ (Käseplatte und Gemüsedeko), eine „gemischte Platte und Gemüsedeko“, „Chips, Flips und Salzgebäck“ sowie Menüs vom benachbarten Lokal „Meteora“. Die Gäste des „Jazzladen“ dürfen sich mit mitgebrachten alkoholischen Getränken an ihren reservierten Tischen selbst versorgen.

> Tische und Speisen können bei Nadine Jaworski unter Telefon 0174/91 44 441 oder 0 48 72/94 29 52 bestellt werden. Am 13. September sind zwei Auftritte von Zauberclown Ole aus Marne geplant. Anmeldungen dafür nimmt Manuela Wolgast unter Telefon 0157/59 52 63 25 entgegen.