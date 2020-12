Zwangspause bis 31. Januar 2021 : Wie geht es für Eider Harde und HG OKT weiter in der 3. Handball-Liga?

Trainer Matthias Hinrichsen und Sebastian Schräbler haben Vorschläge für die Fortführung der Saison.

Avatar_shz von Torge Meyer

04. Dezember 2020, 17:11 Uhr

Hohn/Owschlag | Nachdem klar ist, dass aufgrund der Corona-Pandemie bundesweit in den 3. Handball-Ligen vor Februar kein Ball im Punktspielbetrieb durch die Halle fliegen wird (wir berichtete), sortieren sich die hiesigen Vereine neu. Bei der HSG Eider Harde verursachte die News kaum überraschte Gesichter: „Wenn man die unterschiedlichen Situationen in den verschiedenen Bundesländern kennt, war klar, dass wir Anfang Januar nicht weiterspielen können. Vielerorts – wie zum Beispiel in Hamburg – kommen die Teams nicht in die Halle. Die Entscheidung des DHB ist richtig und verständlich. Wir müssen weiter flexibel bleiben.“ Insofern bleibt die HSG vorerst im „Home-Training“. Heißt: Individuelle Lauf- und Athletikeinheiten, Fitness-Zoom-Konferenzen und alles, was sonst noch dazu gehört, müssen die Spieler im häuslichen Umfeld absolvieren – obwohl die 3. Ligen offiziell als Profisport gelten und die HSG dank vorhandenen Hygiene- und Testkonzepten vom Land Schleswig-Holstein grünes Licht fürs Hallentraining erhalten hat. Hinrichsen: „Wir werden trotzdem noch warten. Auch aus Respekt vor den anderen Teams, die nicht trainieren können.“

Zu einer möglichen Anpas-sung des Spielmodus im neu-en Jahr sagt Hinrichsen: „Je weiter der Spielbeginn nach hinten rückt, desto schwerer wird es, die Saison werten zu können. Sofern noch nicht einmal eine komplette Hin-runde gespielt werden kann, müssten sich die Verantwortlichen überlegen, ob diese Saison nicht einfach annulliert werden müsste, um dann unter halbwegs normalen Bedingungen nach der Sommerpause neu zu starten.“

Ähnlich sieht es Sebastian Schräbler, Trainer der Drittliga-Handballerinnen der HG Owschlag-Kropp-Tetenhusen (OKT): „Wir gehen derzeit davon aus, dass wir noch eine Hinrunde spielen können. Wenn die Pause noch länger andauert als Ende Januar, wird es schwierig. Vielleicht macht es auch Sinn abzuwarten, um dann im Sommer oder Herbst die Saison mit dem dritten Spieltag fortzusetzen.“ Als „vernünftig“ bezeichnet Schräbler die Entscheidung des DHB, die Spielzeit bis 31. Januar ruhen zu lassen: „Wir kommen ja gar nicht in die Sporthallen und können keinen Kaltstart hinlegen.“

Somit ist derzeit an ein Handball-spezifisches Training gar nicht zu denken. „Wir versuchen, die Mädels bei Laune zu halten“, sagt Schräbler augenzwinkernd. Über eine App soll der Teamgedanke gestärkt werden: „Beispielsweise muss die Mannschaft innerhalb einer bestimmten Zeit 222 Kilometer erlaufen. So etwas hatten wir nach dem ersten Lockdown noch nicht.“ Ferner werden Stabilisierungsübungen per Zoom-Konferenzen angeboten. Doch so sehr sich alle bemühen, das Handballtraining wird damit nicht kompensiert. „Mir fehlt es. Und es fehlt auch die Gemeinschaft. Das sollte man nicht unterschätzen“, betont der OKT-Coach.