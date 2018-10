Obdachlos in Rendsburg : „Wie ein harter Schlag auf den Kopf“

Obdachlosigkeit hat viele Facetten: Mathias K. berichtet aus seinem Leben als Wohnungs-, jedoch nicht Perspektivloser.

von Andrea Lange

16. Oktober 2018, 20:52 Uhr

Mathias K.’s Lebenslauf schreibt sich wie viele andere in der Bundesrepublik: Geboren in Greifswald, Grundschule und mittlere Reife, danach die Bäckerlehre und die große Liebe. Dann der schwere Motorradunfall mit 22, in dessen Folge der linke Arm für immer gelähmt bleibt. Nach zweieinhalb Jahren in Krankenhaus und Reha schult K. um auf Lohngehaltsbuchhalter, bekommt eine Anstellung bei der Bundeswehr in Rendsburg. Als die Feldwebel-Schmid-Kaserne wenige Jahre später dichtmacht und er nach zwei Jahren seinen Job in der Ausstellung „Schattensprache“ verliert, verlässt ihn seine Frau mit der gemeinsamen Tochter. Mathias K. kann plötzlich seine Miete nicht mehr zahlen. Er verliert seine Wohnung, wird im Herbst 2013 zum ersten Mal in seinem Leben obdachlos.

„Es war, als ob mir jemand den Boden unter den Füßen weggerissen hätte, wie ein harter Schlag auf den Kopf“, erzählt Mathias K. heute in den Räumen der Diakonie Rendsburg. Es ist ein Schicksal, wie es jeden treffen kann.

„Es war Wochenende. Ich wusste nicht, wo ich hin konnte.“ Bei der Diakonie und im Rathaus ist niemand zu sprechen, also macht Mathias K. „zwei Tage Platte“ – er lebt auf der Straße. In der ersten Nacht schläft er unter der Dresdner Brücke, in der zweiten am Krankenhaus. Zwei Tage lang habe er durchgesoffen, sagt er, sich von innen gewärmt. „Ich hatte keine Arbeit, keine Wohnung und keine Familie mehr – ich war am Boden.“ Dann sucht Mathias K. in seiner Hilflosigkeit das Polizeirevier, Moltkestraße 9, auf. Dort erhält K. die Schlüssel zur Notschlafstelle der Diakonie in der Materialhofstraße 7. In dem kleinen Zimmer mit drei Hochbetten haben insgesamt sechs Männer im ersten Stock ein Dach über dem Kopf. „Wir wurden um sieben geweckt und mussten bis acht raus sein.“

So hangelte sich der obdachlose Vater zweieinhalb Monate lang von einer Übernachtungsmöglichkeit zur nächsten. Er wohnte bei Freunden und Bekannten. Einige wandten sich jedoch auch ab.

Mit Hilfe der Kontakt- und Beratungsstelle der Diakonie fand Mathias K. dann ein Zimmer in einer Wohngemeinschaft – und einen Job. Dieser wurde zehn Monate lang vom Arbeitsamt gefördert, so K., nach Ablauf dieser Zeit wurde ihm gekündigt. „Weil ich keine zwölf Monate Beschäftigung vorweisen konnte, rutschte ich wieder in Hartz IV.“ Die mittlerweile angehobene Miete habe dann wieder sein Budget gesprengt, berichtet Mathias K.

2017: Dieses Mal ist K. mehr als vier Monate ohne Wohnung. Die Suche danach erweist sich als Dilemma: „Wenn du keine Arbeit hast, bekommst du keine Wohnung. Hast du keine Wohnung, bekommst keine Arbeit.“ Unterstützung bei der Wohnungs- und Jobsuche erhält K. schließlich bei Heike Seeland von der Diakonie-Beratungsstelle. Der Wohnungsmarkt richte sich nicht an Obdachlose, sagt sie: „In Rendsburg gibt es einen massiven Wohnungsmangel, vor allem an bezahlbaren 1- bis 2-Zimmerwohnungen.“ Die hohe Nachfrage ermögliche den Vermietern, ihre Kunden auszuwählen. „Und Menschen in Hartz IV haben hier die geringsten Chancen.“ Mathias K.: „Jeder denkt über Obdachlose: Die sind faul, nehmen Drogen und haben aufgegeben.“ Mit dem Leben abgeschlossen habe K. aber nie: „Ohne meine Tochter wäre das alles vielleicht anders gelaufen. Aber sie war immer mein Halt.“

In der Materialhofstraße 4, im Übergangswohnhaus der Diakonie, wird schließlich ein Zimmer frei für Mathias K. – Hier lebt er bis heute. In seinen eigenen sechs Quadratmetern. Das Bad und die Küche teilt er sich mit anderen Bewohnern. 240 Euro pro Monat kostet das Apartment in der Materialhofstraße 7. Seit März dieses Jahres hat der 38-Jährige wieder eine Anstellung, in der Verwaltung der Bundeswehr in Kiel.

Für seine Obdachlosigkeit schämt sich Mathias K. nicht, betont er. Seiner heute 12-jährigen Tochter habe er dennoch nie davon erzählt. „Ich habe ihr die heile Welt vorgespielt, habe sie nie hergeholt.“ Wenn sie alt genug ist, will er ihr berichten von jener Phase, die „man nicht unbedingt haben muss“, die aber „eine Lebenserfahrung“ sei. Ursachen für Obdachlosigkeit gebe es viele, weiß K. aus Kontakten zu anderen Schicksalsgenossen von der Straße. Nur so viel steht für ihn fest: „Treffen kann es absolut jeden.“

Im nächsten Jahr wird sich Mathias K. eine eigene Wohnung suchen. „Zweieinhalb Zimmer, 50 Quadratmeter, das wünsche ich mir. Hauptsache, meine Tochter hat dann ein eigenes Zimmer.“

Notschlafstelle

Einzige Anlaufstelle in Rendsburg für Menschen in außergewöhnlicher Wohnsituation ist die Notschlafstelle des Diakonischen Werks, Materialhofstraße 7, Tel. 04331/69 63 0. Insgesamt zehn Betten (Frauen: 3; Männer: 7) stehen hier von 17 bis 8 Uhr ebenso zur Verfügung wie Dusche und Waschmaschine. Im Winter sind die Öffnungszeiten den Witterungsbedingungen angepasst. 2017 zählte die Diakonie mehr als 1400 Übernachtungen und 115 Personen in der Notschlafstelle.