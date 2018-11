Volkshochschule Rendsburg : Wie das Internet einen Engel schickte

Gemütliche Runde auf Einladung des Vereins der Schriftsteller: Sieben Autoren lasen aus ihren Werken.

von shz.de

27. November 2018, 14:17 Uhr

„Das war ein bunter Blumenstrauß an verschiedenen Geschichten und Gedichten. Ich war ganz fasziniert von jeder einzelnen“, fasste Rosemarie Krützfeld ihre Eindrücke zusammen. Ein kleines Publikum hatte sich auf Einladung des Vereins der Schriftsteller in Schleswig-Holstein im Musikraum der Volkshochschule Rendsburg zusammengefunden, um sich bei Kaffee und Keksen „Dezembergeschichten“ verschiedener Autoren anzuhören. Franz Kratochwil, ehemals Schauspieler am Landestheater, seit 2005 Schriftsteller und Vorsitzender des Schriftstellervereins, führte durch den Nachmittag.

Bei Reimer Boy Ehlers ging es um einen „Weihnachtsengel.de“ in Gestalt einer Frau, die einem Mann im Packeis von St. Peter-Ording das Leben rettete, indem sie die Polizei rief. Sie hatte im Internet auf einer Livewebcam gesehen, wie jemand SOS funkte. Ingeborg Jakszt-Dettke erzählte von einer Sirtaki tanzenden und von allen Lasten befreiten Frau in einer griechischen Taverne. Um einen lange ersehnten Glücksspielgewinn, der doch kein Gewinn, sondern nur Werbung war, drehte sich die nächste Geschichte. Anna Malou berichtete von Bewohnern eines Seniorenheims, die nach einem Tag in Gesellschaft von Kindern noch abends leuchtende Augen hatten. „Schatz, du überstrahlst mal wieder alles!“ rief der Ehemann in einer Geschichte von Kim Rylee. Die Hauptfigur hatte die Wohnung und auch sich selbst weihnachtlich leuchtend und glänzend geschmückt. Henning Schöttke wartete mit einer sommerlichen Geschichte von verlorenen und gefundenen 50-Pfennig-Stücken am Strand auf. So wie ein Mädchen ihre Münze für das ersehnte Eis verloren und ein anderes sie gefunden hat, gehören Glück und Pech wie zwei Seiten einer Medaille zusammen. In Silvia Louise Woehlks Erzählung musste sich eine Frau im Krankenhaus für immer von ihrem Ehemann verabschieden. Gudrun Thomas-Feuker schilderte Erlebnisse zwischen Traum und Wirklichkeit im Verhältnis einer Mutter zu ihren Eltern.