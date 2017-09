„Neue Heimat“ : Widerstandskämpfer für 100 Kollegen

vergrößern 1 von 1 Foto: höfer 1 von 1

Sie sind die Widerständler, an denen die Teilprivatisierung der „Neuen Heimat“ scheitern könnte: Susanne Reitel (53), Galina August (39) und Marcel Merkert (39) wollen ein Bürgerbegehren auf den Weg bringen. Es ist das letzte Mittel, das die direkte Demokratie bereithält, um den mehrheitlichen Beschluss eines ebenfalls demokratisch gewählten Parlaments umzustoßen. Die Rendsburger Ratsversammlung hatte im Sommer den teilweisen Verkauf an die „Brücke“ in Auftrag gegeben. Der im Sozialwesen aktive Verein soll künftig die Leitung und das Tagesgeschäft an der Schleswiger Chaussee übernehmen. So will man das Haus zurück in die schwarzen Zahlen führen. Es kann aufgrund baulicher Mängel nicht mehr voll belegt werden.

Doch die Belegschaft wehrt sich seit Monaten gegen den Handel. Die Initiatoren informierten kürzlich das Rathaus offiziell über das angestrebte Bürgerbegehren. „Es muss ein städtisches Altenheim für Rendsburg da sein“, findet Altenpflegerin Galina August, die seit zehn Jahren zum Team der „Neuen Heimat“ gehört. Pflegehelfer Marcel Merkert, seit 2014 dabei, betont, man denke nicht nur an sich selbst. „Wir kämpfen auch für unsere Bewohner.“ Viele würden Angst vor einer Übernahme durch die „Brücke“ haben. „Diese besondere Situation hat uns Kollegen noch enger zusammengeschweißt“, sagt Betreuerin Susanne Reitel, die für ihre rund 100 Kollegen kämpft. Die 1908 gegründete „Neue Heimat“ müsse vollständiger Eigenbetrieb der Stadt Rendsburg bleiben, fordert sie.

Das Bürgerbegehren muss zunächst für zulässig erklärt werden, bevor es zum entscheidenden Bürgerentscheid kommt. Dafür müssen die Gegner der Teilprivatisierung rund 1800 Unterschriften von Unterstützern sammeln. Erlaubt sind nur Rendsburger mit gültiger Wohnadresse. Alle Angaben werden überprüft, doppelte Nennungen aussortiert. Sechs Monate haben die Gegner Zeit, die nötige Zahl an Autogrammen nachzuweisen.

Problem für Verwaltung und Politik: Spätestens ab der Gültigkeit des Bürgerbegehrens herrscht Friedenspflicht. Die laufenden Verhandlungen mit der „Brücke“ müssen unterbrochen werden. Auch die Politik darf keine Entscheidungen zur „Neuen Heimat“ mehr treffen. Ob der Waffenstillstand schon in der Phase des Sammelns der Unterschriften beginnt, ist unklar. Das werde derzeit im Innenministerium geprüft, erklärte Bürgermeister Pierre Gilgenast gestern.

Sicher scheint: Der politische Wille, bis Dezember mit der „Brücke“ Einigkeit zu erzielen, kann kaum noch umgesetzt werden. Weil auch die Prüfung der Unterschriften bis zu sechs Wochen benötigt und bis zum Bürgerentscheid weitere Monate vergehen können, sind der Verwaltung und Politik lange Zeit die Hände gebunden. Alle Beteiligten müssen sich stillschweigend gedulden, während die „Neue Heimat“ immer tiefer in den roten Zahlen versinkt. Eine Qual auch für die Belegschaft. „Die Gesamtsituation wirkt sich auf den laufenden Betrieb und die Mitarbeiter negativ aus“, heißt es in einem Bericht der Betriebsleitung für den kommenden Senat. „Die Mitarbeiter haben existenzielle Ängste, sind verunsichert und dadurch psychisch stark belastet.“