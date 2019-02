Rendsburg : Widerstand gegen Kita-Gesetz

Landrat und Spitzenvertreter von drei Amtsverwaltungen kritisieren Landesregierung: Das neue Gesetz belastet Kommunen massiv.

von Helma Piper

04. Februar 2019, 13:43 Uhr

Dem neuen Kindertagesstätten-Gesetz der Landesregierung droht erheblicher Widerstand aus dem Kreis Rendsburg-Eckernförde. Landrat Rolf-Oliver Schwemer und Spitzenvertreter aus den Ämter Bordesholm, Jevenstedt und Schlei-Ostsee fürchten, dass die Gemeinden mit den finanziellen Folgen überfordert werden könnten. Nach einer Kalkulation der Kreisverwaltung seien für die 174 Kindertagesstätten im Kreisgebiet kommunale Mehrausgaben von zehn Millionen Euro zu erwarten. Schwemer: „Hier muss dringend nachgesteuert werden.“

Das neue Kita-Gesetz soll 2020 in Kraft treten. Die Landesregierung will damit sowohl die Eltern als auch die Kommunen finanziell entlasten, die Qualität der Kinderbetreuung verbessern und die Finanzierungsregelungen vereinfachen. Damit diese Ziele erreicht werden können, hat Kiel versprochen, zusätzlich landesweit 481 Millionen Euro in die Kindergärten zu investieren, verteilt auf die Jahre bis einschließlich 2022.

Die Vertreter der kommunalen Familie haben nachgerechnet und die finanziellen Folgen der geplanten Qualitätssteigerungen mit den vom Land angekündigten höheren Zuschüssen abgeglichen. Ergebnis: Die Mehrkosten übersteigen den Landeszuschuss erheblich – die Zeche zahlen die Kommunen. Wenn die Zahl der Betreuer pro Regelgruppe von 1,5 auf zwei erhöht wird und Eltern künftig auch einen Anspruch auf eine nachmittägliche Kinderbetreuung haben, dürfte das nach Ansicht von Amtsdirektor Heinrich Lembrecht (Bordesholm) manchen Gemeindeetat in die Knie zwingen. Im Amt Bordesholm müssen die Kommunen für die Kindergärten derzeit 2,6 Millionen Euro im Jahr aufwenden, künftig dürften es 3,1 Millionen Euro sein. Seine Kollegen aus den Ämtern Schlei-Ostsee und Jevenstedt, Gunnar Bock und Dietmar Böhmke, fürchten ähnliche Steigerungen.

Die Vertreter der Kommunen sind auch deswegen so sensibilisiert, weil die Aufwendungen für die Kindergärten in den vergangenen Jahren massiv angestiegen sind. 2010 mussten kreisweit 45 Millionen Euro aufgebracht werden, im vergangenen Jahr waren es 106 Millionen Euro. Grund ist vor allem der stark gestiegene Bedarf an Krippenplätzen. 2010 gab es 604 Plätze für Kinder unter drei Jahre, aktuell sind es über 2000. Die Zahl der Regel-Kindergartenplätze ist vergleichsweise nur gering gestiegen: um 400 auf 8200.

Das Sozialministerium, verantwortlich für das Kindertagesstätten-Gesetz, verweist darauf, dass man, anders als bislang, eine dynamische Beteiligung des Landes an der allgemeinen Kostenentwicklung sicherstellen will. Was die Belastung der Kommunen anbelangt, ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Die konkrete Höhe des kommunalen Finanzierungsanteils wird im Zuge des laufenden Reformprozesses verhandelt, so das Ministerium.