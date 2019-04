Bokelholm : Wettkampf auf der Mühlenau

Enten marsch! Zum achten Mal schwimmen in Bokelholm Gummi-Tiere um die Wette.

von shz.de

23. April 2019, 16:27 Uhr

Auf einem rund 400 Meter langen Abschnitt der Mühlenau in Bokelholm wird es am nächsten Wochenende wieder rasant zugehen. Am Sonnabend, 27. April, um 11 Uhr fällt auf der Brücke Zum Langenhorst der Startschuss zum mittlerweile achten Emkendorfer Entenrennen.

Prämiert werden erneut die schnellsten drei Enten sowie die langsamste und die schönste Ente. Im Anschluss an die Preisverleihung am Bokelholmer Gemeindesaal findet unter allen Teilnehmern eine Verlosung statt. Für die jüngeren Besucher des Entenrennens gibt es ein Programm mit Glücksrad und Kinderschminken. Auch für das leibliche Wohl wird gesorgt.

Rennenten gibt es bei Sabine Hameister (Telefon 04330 / 633) oder vor Ort ab 10 Uhr. Der Preis pro Ente beträgt vier Euro, drei Stück kosten 11 Euro und fünf kosten 16 Euro. Der Erlös kommt dieses Mal der Bokelholmer Teestube und der Jugendfeuerwehr zu Gute.