Lürssen-Kröger und Nobiskrug : Werften sind gut im Geschäft

von Frank Höfer

erstellt am 01.Dez.2017 | 13:29 Uhr

Es kommt nicht oft vor, dass ein Schiff der Werft Nobiskrug beim Mitbewerber am gegenüber liegenden Kanalufer festmacht. Gestern Mittag war es soweit: „Bagalut“, ein an der Kieler Straße in Rendsburg von Nobiskrug-Auszubildenden entwickelter und beheimateter 25-Tonnen-Schlepper, nahm Kurs auf den Anleger der Lürssen-Kröger Werft in Schacht-Audorf. Anlass war ein Besuch von Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP) bei beiden Schiffbauern. Und um schnell von A nach B zu kommen, lag der Weg über das Wasser nahe.

Beiderseits des Nord-Ostsee-Kanals gibt es viel Arbeit, die Werften sind gut im Geschäft. Bei Lürssen-Kröger, wo die Kernkompetenz der Neubau von Luxusyachten zwischen 60 und 90 Metern ist, beschreibt Geschäftsführer Uwe Meier (50) die Auftragslage als „recht zufriedenstellend“. Auch für das kommende Jahr sei man verhalten optimistisch. Was in den Docks und Hallen passiert, ist strengstens vertraulich – das wünschen die Auftraggeber so. Kein Geheimnis ist, dass Lürssen-Kröger zu den größten Arbeitgebern und Umsatzbringern der Region Rendsburg zählt. Nach Meiers Angaben werden am Standort Schacht-Audorf derzeit 380 eigene Mitarbeiter und knapp 100 Fremdarbeiter beschäftigt. Weitere 300 bis 400 Personen verdienen bei Zulieferern ihr Geld. Buchholz schaute sich bei seiner Blitzvisite zwei Yachtprojekte an. Welche? Keine Antwort. Nur soviel verriet der liberale Minister: „Man erkennt, dass hier etwas für den Weltmarkt produziert wird, was sie in dieser Qualität woanders nicht bekommen.“ Die Expertise, die zu der marktführenden Position im Bereich der Yachten geführt habe, nannte Buchholz „sensationell“.

Bewunderung rief beim Wirtschaftsminister aber auch der erheblich weniger luxuriöse Schlepper „Bagalut“ hervor. Er wurde von einem Nobiskrug-Nachwuchsteam von der Konstruktion über Budgetplanung bis hin zu Bau und Lackierung selbst verwirklicht. „Der Name ,Bagalut‘ passt zum Schiff, klein, aber hat auch Kraft“, sagte Buchholz, als er die Auszubildende Wencke Busch (22) und den Industriemechaniker-Gesellen Marco Scharbau (24) zur Entstehungsgeschichte ausfragte. „Ich finde es toll, dass die Geschäftsleitung ein solches Projekt zulässt“, so Buchholz wenig später zu Nobiskrug-Geschäftsführer Holger Kahl, der den Gast aus Kiel begrüßte. Auch Kahl zeigte sich „sehr zufrieden“ mit der augenblicklichen Lage, vor allem im Yachtgeschäft. Derzeit beschäftige Nobiskrug 560 Mitarbeiter in Rendsburg. Um den Auftrag einer neuen Schwebefähre bemühe man sich ebenfalls, berichtete der 60-jährige Werftchef. „Wir haben großes Interesse daran, sie in Rendsburg zu bauen.“