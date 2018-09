Wenn Rock-Pop auf Jazz trifft

„Whispering Noize“ und „Papa Hiebers Swing Sextett“ treten auf Gut Hanerau auf / Brücke zwischen den Musikwelten

von shz.de

17. September 2018, 11:51 Uhr

Mit umjubelten Auftritten der „Storyville Jassband“ in Eckernförde und Büdelsdorf hat die Reihe „Jazztage im September“ in den vergangenen Wochen große Erfolge gefeiert. Jetzt folgt der Abschluss. Die Kulturstiftung des Kreises Rendsburg-Eckernförde lädt zu einem Doppelkonzert ein. Am Sonnabend, 22. September, 19.30 Uhr, treten in der Alten Scheune auf dem Gut Hanerau zwei Bands in dem historischen Ambiente auf: „Whispering Noize“ und „Papa Hiebers Swing Sextett“. Das Motto lautet: „Rock-Pop meets Jazz“.

Das Programm soll eine Brücke schlagen zwischen zwei Musikwelten. Zunächst wird die Band „Whispering Noize“ Pop-Titel spielen, die danach von „Papa Hiebers Swing Sextett“ in jazziger Form noch einmal erklingen. Das Konzert soll sowohl ein jüngeres als auch das erfahrene Jazz-Publikum ansprechen.

Die Band „Whispering Noize“ bringt Rock- und Pop-Coversongs auf die Bühne. Klassiker aus den vergangenen Jahrzehnten und Chart-Erfolge der letzten Jahre finden sich in ihrem Repertoire. Das „Papa Hiebers Swing Sextett“ tritt seit 1986 auf Jazzfestivals sowie bei vielen Veranstaltungen, auch weit über die Region hinaus, auf. In der Alten Scheune spielen die Musiker Hits, Evergreens und Standards von Ragtime bis zum Swing. Der Eintritt beträgt 15 Euro (ermäßigt zehn Euro). Karten gibt es im Vorverkauf bei der Tourist-Information im Alten Rathaus Rendsburg, Tel. 04331/ 2 11 20, und an der Abendkasse.