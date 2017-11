Training für Berufskraftfahrer : Wenn Profis absichtlich ruppig fahren

vergrößern 1 von 2 Foto: Eckhardt 1 von 2

von Kai Eckhardt

erstellt am 07.Nov.2017 | 13:33 Uhr

Profis am Steuer müssen regelmäßig trainieren. Wer Fahrten im gewerblichen Güterkraft- oder Personenverkehr auf öffentlichen Straßen durchführen möchte, muss ihn haben: Den Eintrag im Führerschein mit der EU-Schlüsselzahl Nummer 95 von der Straßenverkehrsbehörde. Die dafür notwendigen Weiterbildungen, die aus fünf Modulen bestehen, müssen alle fünf Jahre wiederholt werden. So verlangt es das Berufskraftfahrer-Qualifikations-Gesetz. Zu den für die Fortbildung zugelassenen Einrichtungen gehört neben Tüv und Dekra unter anderem auch die Straßenverkehrsgenossenschaft Schleswig-Holstein, die vor kurzem ein Fahrsicherheitstraining in Neumünster für einen Teil der rund 40 Fahrer des Nortorfer Busreise-Unternehmens Andreßen durchführte.

„Ziel des Trainings ist die Erhöhung der Verkehrssicherheit und die Verbesserung des Umweltschutzes durch zusätzliche Qualifizierungen“, erklärte Kursleiter Michael Schieferdecker den Sinn der Übungen. Dementsprechend haben die verschiedenen Module auch Themenschwerpunkte, zum Beispiel Gesundheit, Verkehrs- und Umweltsicherheit, Dienstleistungen, Logistik oder eben Fahrsicherheitstraining.

Im Vordergrund der Weiterbildung für die Nortorfer Busfahrer standen, abgesehen von dem Basiswissen um die Sitz- und Spiegeleinstellung, den Sichtbereich und den toten Punkt, das Lenken bei dynamischer Gewichtsverlagerung sowie die Vollbremsung im Notfall.

„Busfahrer sind darauf gedrillt, passagierfreundlich abzubremsen – und genau das müssen sie bei einer Gefahrenbremsung komplett ausblenden“, betonte Schieferdecker. Dementsprechend durften die 14 angetretenen Fahrer an diesem Tag das üben, mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten, sowohl auf trockener als auch auf nasser Fahrbahn.

„Und los geht das“, sagte Ingolf Pufahl, der seit über 30 Jahren Berufskraftfahrer ist. Zügig beschleunigte er seinen Bus auf 50 Stundenkilometer. Vor ihm eine durch Wassersprenger nass gehaltene Folienbahn. „Die ist jetzt vergleichbar mit einer festgefahrenen Schneedecke“, wusste der Busfahrer. Noch ein kurzer Blick auf die Geschwindigkeitsanzeige, die neben dem Haltepunkt stand, und dann trat er auch schon kräftig das Bremspedal durch. Zwar setzte sofort das Antiblockier-System (ABS) ein, doch der Bus brauchte mit über 20 Metern eine doppelt so lange Strecke wie auf trockener Fahrbahn, bevor er zu stehen kam.

„Auch wenn ich das schon öfters mitgemacht hab’, ist einen Auffrischung immer wieder gut“, merkte Pufahl an. Einiges mache man einfach aus Gewohnheit, ohne darüber nachzudenken. Deshalb sei eine regelmäßige Wiederholung wichtig – nicht nur weil die Technik sich verändere. Dementsprechend hat Pufahl, der in dem Unternehmen als Disponent und Fuhrparkleiter tätig ist, auch stets ein Auge auf die Weiterbildung seiner Fahrer. „Obwohl es meines Wissens keine Kontrollen bei den Unternehmen gibt, achten wir darauf, dass wir unsere Fahrer zu den verschiedenen Weiterbildungen rechtzeitig anmelden“, sagte der Fuhrparkleiter.

Ob und mit welchen Ergebnissen im Kreis der Wissensstand der Profi-Fahrer regelmäßig überprüft wird, war gestern nicht zu erfahren. Grund: Der Leiter der Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde befand sich auf einer Fortbildung.