Beldorf : Wenn Hähne um die Wetter krähen

Wer hat den Schnabel vorn? In der Gemeinde Beldorf wird ein Wettkrähen ausgetragen.

von shz.de

12. Mai 2019, 17:24 Uhr

Wenn in Beldorf die Hähne krähen, heißt das nicht, dass die Bewohner ein besonderes Weckbedürfnis haben. Vielmehr veranstaltet der Rassegeflügelzuchtverein Hanerau-Hademarschen sein traditionelles Hähne-Wettkrähen.

Der nächste lautstarke Wettstreit findet am Sonntag, 19. Mai, ab 10 Uhr auf dem Gelände des Dorfgemeinschaftshauses „Ole School“ in Beldorf. Die Hähne treten in drei Wertungsklassen an: Großhühner, Zwerge und Urzwerge. Das Startgeld beträgt vier Euro pro Hahn. In jeder Startgruppe winkt dem Champion eine Siegprämie von 30 Euro.

Anmeldungen nimmt Kurt-Alwin Thomsen vom Rassegeflügelzuchtverein Hanerau-Hademarschen und Umgebung unter Telefon 04872 / 21 58 entgegen.

Am Veranstaltungstag können die Besucher tippen, welcher Hahn in einer Stunde am meisten Kikerikis von sich gibt.