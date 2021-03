Guten Morgen, Rendsburg! : Wenn der Dackel das Eichhörnchen im Vogelhaus anbellt – dann ist Frühling

Auch am Verhalten des Menschen ist erkennbar, dass die Jahreszeit jetzt eine andere ist. Ein Glück.

Rendsburg | Manche Dinge ändern sich nicht. Die Zeit ist zwar umgestellt, doch der Dackel eines Rendsburgers wird immer noch früh am Morgen so richtig laut, wenn er sich über Eichhörnchen-Besuche am Vogelhaus im Garten aufregt und zur Terrassentür prescht. Das ganze Haus ist dann wach. Die Eichhörnchen freilich stört das herzlich wenig, ihr bellender Erzfeind auf ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.