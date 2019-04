Rendsburg : Wenn das Hüftgelenk verschleißt

Moderne Implantate verschaffen Lebensqualität.

Die Zahl der Knie- und Hüftoperationen steigt. 2016 setzten die Spezialisten am Imland-Gelenkzentrum in Eckernförde etwa 1000 künstliche Gelenke ein, mittlerweile sind es 1200 jährlich. „Die Menschen wollen auch im Alter aktiv sein – Golf spielen, auf Reisen gehen, Fahrrad fahren“, erklärt Dr. Steffen Oehme den großen Bedarf an modernen Implantaten. Der Chefarzt und seine Mitarbeiter müssen ausbügeln, was die Evolution übersehen hat. Die Lebenserwartung der Menschen in Deutschland ist zwar auf über 80 Jahre gestiegen, „aber unsere Gelenke sind auf 50 Lebensjahre ausgelegt.“

Die Hüftgelenke zählen dabei zu den biologischen Scharnieren, die bei einer Beschädigung besonders viele Beschwerden auslösen können. Ist der Knorpel zwischen den Gelenken so ausgedünnt, dass Knochen auf Knochen stößt, verursacht das zwar Schmerzen und möglicherweise einen humpelnden Gang. „Doch eine unbedingte Notwendigkeit zur Operation besteht so gut wie nie“, betont Oehme. Die Entscheidung für oder gegen einen Eingriff, trifft der Patient: „Hier geht es um eine Verbesserung der Lebensqualität.“

Früher hatten jüngere Patienten allerdings gar keine Chance, ein künstliches Hüftgelenk eingesetzt zu bekommen. Denn die Implantate hielten anfangs nur etwa 15 Jahre durch. Erst ab dem 60. Geburtstag wurde operiert. Heute ist es kein Problem mehr, ein künstliches Gelenk auszutauschen. Die Operation ist für Steffen Oehme und sein Team ein Routinejob. „Wir machen das jeden Tag.“ Nach einer knappen Stunde ist der Eingriff vorüber.

Die Operation wird einen Tag vorher am Computer geplant. Röntgenbilder dienen zur Orientierung. Der Patient kann zwischen einer Vollnarkose oder eine Spinalanästhesie wählen. Früher waren 20 Zentimeter lange Schnitte erforderlich. Heute werben manche Kliniken mit einem minimalinvasivem drei bis vier Zentimeter langen Schnitt. Oehme hingegen bevorzugt ein zehn bis zwölf Zentimeter großes Operationsfeld. „Ich kann dabei so operieren, dass ich die Muskeln zur Seite schiebe, ohne sie abzulösen“, beschreibt der Mediziner den sich daraus ergebenden Vorteil.

Im nächsten Schritt werden beschädigte Knochenbereiche entfernt, ebenso noch vorhandene Reste des Knorpels. Dann bereitet der Chefarzt den Einbau der Implantate vor. Diese sind in zwölf verschiedenen Größen vorhanden. Der neue Schaft am Oberschenkelknochen und die neue Pfanne im Beckenknochen bestehen aus Titan, die Gelenkkugel ist aus Keramik, und als Knorpelersatz dient medizinischer Kunststoff.

Der Blutverlust sei gering, so Chefarzt Oehme. Meist liegt dieser bei 300 bis 400 Millilitern. In weit weniger als zehn Prozent der Operationen ist eine Blutkonserve erforderlich. Am Tag nach der Operation können die Patienten das Bett verlassen, um das neue Gelenk auszuprobieren, das sie eine lange Zeit begleiten wird. Dr. Steffen Oehme: „Nach unseren Erfahrungswerten haben die modernen heutigen Implantate eine Lebensdauer von mindestens 20 Jahren.