Polizei : Weniger Einbrüche trotz Urlaubszeit

vergrößern 1 von 1 Foto: Moritzen 1 von 1

Für alle Urlauber, die in diesen Tagen nach längerer Abwesenheit in ihre Häuser und Wohnungen zurückkehren, ist es ein banger Moment: Sind alle Türen und Fenster fest verschlossen? Steht das Auto noch im Carport? Haben Einbrecher zugeschlagen?

Der Blick in die Statistik gibt auf diese Fragen zumindest in der Tendenz eine erfreuliche Antwort: Die Zahl der Einbrüche in privaten Wohnraum ist in den ersten sieben Monaten des Jahres weiter rückläufig. Das Landeskriminalamt in Kiel meldete gestern auf Anfrage der Landeszeitung für den Zeitraum von Januar bis Juli insgesamt 62 Taten im Wirtschaftsraum Rendsburg. Gemeint ist damit die Region zwischen Alt Duvenstedt und Schülp, Borgstedt und Nübbel. Zum Vergleich: Im selben Zeitraum des vergangenen Jahres hatten es die Ermittler noch mit 115 Vorgängen zu tun, 2015 mit 86 Taten und ein Jahr zuvor sogar mit 141 Fällen, wobei es sich sowohl um vollendete als auch um versuchte Einbrüche handelte. Der landesweite Trend setzt sich damit auch an Eider und Kanal durch – trotz Urlaubszeit und trotz der Nähe zu zahlreichen Autobahnen und Fernstraßen, die von Dieben oft als schnelle Fluchtwege genutzt werden. Ende Juli hatten die Ermittler für einige Kreise im Land sogar einen Rückgang von 80 Prozent gegenüber dem Vorjahr verkündet. Ganz so hoch ist das Minus im Kreis Rendsburg-Eckernförde zwar nicht, es beträgt aber immerhin 30,5 Prozent. In dem Großraum mit rund 270 000 Einwohnern wurden im Juni und Juli jeweils nur 24 Wohnungseinbrüche aktenkundig. Im Mai waren es sogar nur 17.

Bei der Frage nach den Gründen verweist die Polizei auf ihr verändertes Vorgehen. Seit dem vergangenen Jahr gibt es zum Beispiel eine Arbeitsgruppe für straffällige Zuwanderer – meist Osteuropäer. Und neben dem Landeskriminalamt, das von Kiel aus versucht, Serientäter zu entlarven, ist jetzt auch ein Dezernat für Banden- und Serienkriminalität in allen Polizeidirektionen des Landes aktiv. Mehrere überregionale Wohnungseinbrecher konnten dank der verschärften Ermittlungen dingfest gemacht werden. Zudem hat die Polizei ihre Präventionsarbeit intensiviert. Ende März beriet sie Haus- und Wohnungsbesitzer in mehreren Supermärkten zwischen Owschlag und Osterrönfeld, wie man Fenster und Türen besser vor Eindringlingen schützen kann.

Auch dass zahlreiche Nachbarn einander in „WhatsApp“-Gruppen blitzschnell über verdächtige Beobachtungen in ihrer Straße informieren und die Wachsamkeit aufgrund von Terroranschlägen allgemein zugenommen zu haben scheint, dürfte abschreckend auf Diebe wirken.

Polizeisprecher Sönke Hinrichs mahnt trotz der positiven Zahlen zu Wachsamkeit. „Wir bitten weiter dringend darum, dass uns verdächtige Beobachtungen zeitnah gemeldet werden.“ Auch nach Ende der großen Schulferien gilt: Haus und Hof nie unbewohnt aussehen lassen. Und wer mit vollem Namen und Adresse im Telefonbuch steht, sollte mit Fotos und Videos aus dem weit entfernten Urlaubsort in sozialen Medien zurückhaltend sein.

von Frank Höfer

erstellt am 25.Aug.2017 | 11:52 Uhr