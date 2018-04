Projekt der Arche Warder : Wenige Insekten: Ganzjahresfütterung für hungrige Vögel

Die Arche Warder steuert gegen: Kohlmeise, Buchfink und Co. erhalten mit Unterstützung von Greenpeace ganzjährig zusätzliche Nahrung.

von Kay Eckhardt

10. April 2018, 10:51 Uhr

Warder | Das Frühjahr hat in Schleswig-Holstein Einzug gehalten. Deshalb wird vielerorts aber noch nicht die Vogelfütterung eingestellt. Aufgrund neuer Ergebnisse findet langsam ein Umdenken in Sachen Ganzjahresfütterung statt. Kai Frölich hat im Tierpark Arche Warder ein Projekt zur 365-Tage-Fütterung gestartet, unterstützt von der Umweltstiftung Greenpeace.

„Die Landschaft hat sich in den letzten 30 Jahren drastisch verändert“, weiß der Direktor des Zentrums für seltene Nutztierrassen, Prof. Dr. Kai Frölich. Infolge der zunehmenden Intensivierung der Landwirtschaft finden die Vögel in der warmen Jahreszeit weniger Futter als früher. Flächen voller Wildblumen beheimateten unzählige Insekten und sorgten für einen reich gedeckten Tisch für Sperling, Blaumeise und Co. Doch nicht nur die Zerstörung dieser Flächen, auch die Unmengen von Pestiziden, die sowohl von Landwirten als auch von vielen Kleingärtnern versprüht werden, haben die Anzahl der Insekten vermindert, vermuten Ornithologen

Foto: Eckhardt

„Es gibt solide Daten, die in einigen Regionen einen Rückgang der Insekten von 70 bis 80 Prozent belegen“, sagt Frölich. Das hat nicht nur Folgen für Vögel, die sich größtenteils von Insekten ernähren. Einige Arten bevorzugen Samenkörner und Nüsse, benötigen die Insekten aber zur Fütterung ihres Nachwuchses. Lokal sind Vogelartenrückgänge von bis zu 90 Prozent zu verzeichnen. Zwei Vogelexperten haben sich aufgrund ihrer Forschungsergebnisse deutlich für eine Ganzjahresfütterung ausgesprochen: Prof. Dr. Peter Berthold und Prof. Dr. Martin Kraft. Peter Berthold war von 1991 bis Januar 2005 Leiter der Vogelwarte Radolfzell, einer Zweigstelle des Max-Planck-Instituts für Ornithologie in Seewiesen. Kraft ist ein anerkannter deutscher Ornithologe. Was eine Zufütterung an 365 Tagen im Jahr bewirkt, möchte nun Kai Frölich untersuchen. „Wir werden damit nicht nur einen kleinen Beitrag zur Erhaltung des vorhandenen Vogelbestandes leisten“, erklärt Frölich. Gleichzeitig will der Tierpark in seiner Funktion als Wissenszentrum auf die ökologischen Zusammenhänge hinweisen. Schließlich sei die Schaffung von Enklaven wichtig, die den Vögeln als Rückzugsgebiete und Brutstätten dienen, nachdem sie durch das Abholzen von Hecken und Sträuchern vielfach ihren Lebensraum verloren haben.

Als hilfreich erweist sich die durchgehende Fütterung bei der Aufzucht der Brut. Da die Vögel mittlerweile größere Strecken zurücklegen müssen, um genug Insekten für ihren Nachwuchs zu fangen, können sie so zumindest ihren eigenen Energiebedarf einfacher decken. „Eine Ganzjahresfütterung ist selbstverständlich mit Kosten verbunden“, betont Frölich. Daher sei die Unterstützung durch die Umweltstiftung Greenpeace ein wichtiger Punkt. Neben ausreichend Futtermittel hat die Stiftung dafür rund 60 Futterglocken und Häuschen zur Verfügung gestellt.