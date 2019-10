Konzert für den guten Zweck : Weltklasse-Ensemble singt in der Christkirche

Am 26. Oktober gastiert ein dänischer Chor in Rendsburg – einer der besten weltweit. Der Vorverkauf hat nun begonnen.

Avatar_shz von shz.de

08. Oktober 2019, 11:09 Uhr

Der Kartenvorverkauf für ein besonderes Konzert in der Christkirche hat begonnen. Am Sonnabend, 26. Oktober, um 19 Uhr gastiert das dänische Vokalensemble „Ars Nova Copenhagen“ unter der Leitung seines Chefdirigenten Paul Hillier im Gotteshaus am Paradeplatz.

Einnahmen gehen in den Erhalt der Christkirche

Das Konzert findet im Rahmen der Benefizreihe „Grundton D“ von Deutschlandfunk und Deutscher Stiftung Denkmalschutz statt. Der Erlös kommt dem Erhalt der Christkirche zugute. Das „Grundton D“-Konzert steht unter dem Motto „Baltic Voices“. Es erklingt Vokalmusik aus den Ostseeanreiner-Staaten, so zum Beispiel aus der 1648 veröffentlichten „Geistlichen Chormusik“ von Heinrich Schütz.

Außerdem stehen zeitgenössische Werke auf dem Programm, unter anderem vom estnischen Komponisten Arvo Pärt und seinem dänischen Kollegen Per Nørgård, der 2016 mit dem Siemens-Musikpreis ausgezeichnet wurde, gewissermaßen dem „Nobelpreis der Musik“.

Chor wurde vor 40 Jahren gegründet

Das Ensemble Ars Nova Copenhagen gilt als eines der besten Vokalensembles weltweit. 1979 gegründet, wird es seit 2003 erfolgreich von dem englischen Dirigenten Paul Hillier geleitet, der Gründungsmitglied und langjähriger künstlerischer Leiter des Hilliard-Ensembles war. Die Auftritte der Dänen sind geprägt von Präzision, Leidenschaft und einem Ensembleklang. Das zwölfköpfige Solistenensemble ist spezialisiert auf die polyphone Vokalmusik der Renaissance einerseits und auf zeitgenössische Musik andererseits.

Karten für dieses – einem guten Zweck dienenden – Konzert zu 25 Euro, ermäßigt 15 Euro, gibt es in der Tourist-Info am Altstädter Markt, im „Musikmarkt“ in der Altstadtpassage, bei „Buch+Papier Albers“ in der Königstraße sowie an der Abendkasse.

Weiterlesen: Zehn Chöre rissen das Publikum beim Pop- & Gospelfestival mit