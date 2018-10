Nach Widerspruch aus Boostedt und Neumünster : Weitere Erstaufnahme: Innenminister spricht mit Rendsburgs Bürgermeister

Die Regierung in Kiel überdenkt ihr altes Konzept, um Spannungen abzubauen. In den Fokus rückt Rendsburg.

von dpa

01. Oktober 2018, 11:33 Uhr

Rendsburg | Es gibt Spannungen und Konfliktpotential: Unmut der Bevölkerung, aber auch Streit zwischen verschiedenen Nationalitäten und den Frust abgelehnter Asylbewerber. Das Land überdenkt seinen Plan, die Ersteinrichtung auf Neumünster zu konzentrieren und schaut nach Rendsburg.

Das Innenministerium spricht daher mit der Stadt über die mögliche Einrichtung einer weiteren Landesunterkunft für Flüchtlinge. Ein Sprecher bestätigte am Montag, dass Staatssekretär Torsten Geerdts in dieser Woche ein Gespräch mit Bürgermeister Pierre Gilgenast (SPD) führen wird. Hintergrund ist Widerstand in Neumünster gegen eine deutliche Kapazitätserweiterung der dortigen Unterkunft. In Rendsburg gab es bereits eine Unterkunft, die erst zum 1. Juli dieses Jahres geschlossen worden war.

Weiterlesen: Rendsburger Camp für Flüchtlinge liegt auf Eis

Jan-Hendrik Frank

Nach Einwohnerversammlungen in Neumünster und am zweiten Standort Boostedt waren in der Landesregierung Überlegungen aufgekommen, dauerhaft eine weitere Landesunterkunft für die Erstaufnahme von Flüchtlingen zu schaffen.

dpa

Dies hänge nicht nur davon ab, ob Neumünster dem Land die für eine Erweiterung der bestehenden Einrichtung benötigte Fläche verkaufen wird, sagte Innenminister Hans-Joachim Grote (CDU). Mit Fachleuten werde auch geprüft, ob angesichts der veränderten Zusammensetzung der Schutzsuchenden und einer längeren Verweildauer eine weitere Einrichtung ohnehin sinnvoll ist. Mittlerweile dominieren junge Männer ohne Bleibeperspektive.

„Das führt zwangsläufig zu Spannungen, die natürlich auch Auswirkungen auf das Zusammenleben in und rund um die Einrichtungen haben“, sagte Grote. Der Gemeinde Boostedt hat das Land zugesagt, die dortige Unterkunft von maximal 2000 Plätzen auf 500 zu verkleinern und bis 2024 zu schließen. „Deshalb prüfen wir natürlich Optionen für einen Plan B mit einem weiteren Ort“, sagte der Innenminister.

Foto: Bury

Das bisherige Konzept sah vor, Neumünster als Alleinunterkunft von 850 auf 1500 Plätze auszubauen. Dazu schlug Grote bei einer Einwohnerversammlung deutliche Skepsis entgegen, die er nicht ignorieren will. „Ein Ausbau auf 1500 Plätze lässt sich nur realisieren, wenn er den Unterstützung der Menschen vor Ort hat.“

Foto: Harding

Auch in Boostedt sei ja Konfliktpotenzial vorhanden, sagte Grote. „Wir haben reagiert mit mehr Betreuungsangeboten, mehr Ordnungskräften und mehr Polizisten.“ Aber dennoch stelle sich die Frage, ob ein weiterer Standort sinnvoll sei. In Boostedt waren im August bei einer aktuellen Kapazität von 1675 Plätzen 1225 Menschen untergebracht.

„Wenn uns das Grundstück in Neumünster nicht verkauft wird, müssen wir unser Konzept ohnehin überdenken“, sagte Grote. Aber selbst wenn das Land die Fläche bekomme, sollten Konflikte und mögliche Handgreiflichkeiten zwischen Vertretern ethnischer Gruppen auch berücksichtigt werden. Solche Auseinandersetzungen gibt es laut Innenministerium zum Beispiel öfter zwischen Menschen aus Somalia und Eritrea.

„Um auf solche Spannungen zu reagieren, brauchen wir auch langfristig eine Möglichkeit, Personengruppen zu trennen“, sagte Grote. Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) hat bereits Bereitschaft signalisiert, eine weitere Erstaufnahme für Flüchtlinge zu finanzieren. Im „Rekordjahr“ 2015 waren 35.000 Schutzsuchende ins Land gekommen. 2017 trafen noch 5200 ein.